Huawei vuelve a retrasar el lanzamiento de su teléfono plegable

Huawei se vio obligado a posponer nuevamente la llegada del Mate X, su primer dispositivo plegable que pretende competir con el Galaxy Fold de Samsung. Pese a que en un inicio los planes para el lanzamiento apuntaban a mediados de año, la compañía tecnológica china decidió retrasarlo unos meses hasta reparar detalles que "impedirían disfrutar de una experiencia satisfactoria", tal como dijo un vocero en su momento.



Sin embargo, Huawei hoy anunció que su celular no estará listo en los próximos días. Por lo menos, no en septiembre.

Según un reporte de TechRadar, voceros de Huawei indicaron que habrá que esperar más a para que el dispositivo salga al mercado. Al parecer, los cambios no son suficientes para garantizar que este celular logre ofrecer la experiencia que desea la compañía.

¿Llegará en noviembre?

Tal como indica el medio especializado, el equipo de ingenieros encargado del desarrollo del terminal ha realizado algunos cambios en el diseño del dispositivo. Uno de ellos fue sustituir el panel trasero de acero inoxidable por uno de aluminio, para reducir alrededor de 20 gramos del peso. Sin embargo, el material no era lo suficientemente resistente y desistieron de la idea.



Aunque por el momento no hay detalles precisos sobre la razón de este nuevo retraso, se empieza a rumorar la idea de que el Mate X de Huawei llegará en noviembre, dándole vía libre en todo el mes de septiembre al celular plegable de Samsung.



TechRadar dijo que el sucesor del Mate X podría llegar 2020, con una característica en particular que será la inclusión de más pantallas. La compañía tendría la intención de modificar el formato del dispositivo, sustituyendo el panel trasero metálico por un panel de cristal, que habilitaría la posibilidad de introducir un panel secundario.



De momento, eso sí, la marca no ha dicho mucho más al respecto de este nuevo modelo. Al fin y al cabo, el principal reto en estos momentos es llegar a lanzar el Mate X al mercado de una vez por todas.





REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET