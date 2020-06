Un smartwatch asequible con toda la potencia para entrenar en casa

Comprar un reloj inteligente es una decisión que muchos usuarios toman pensando en el deporte. Si bien wearables cada vez son más evolucionados y le permiten monitorear aspectos de salud y hasta tener entretenimiento en su muñeca, la mayoría de modelos ronda los dos millones de pesos.



Por eso una de las cosas más atractivas del nuevo Huawei Gt2e es precisamente su concepto de un smartwatch de bajo costo con las funciones más necesarias para los fanáticos de estos gadgets. En Tecnófera, le contamos de las características.



Entrenar en casa

Un punto fuerte de los smartwatches de Huawei siempre ha sido la batería. Mientras que algunos competidores necesitan de estar cargando sus dispositivos todos los días, la gigante china promete hasta 14 días de uso con una sola carga. El hecho es admirable. La promesa se cumple, y aunque si usted hace un uso intensivo ese tiempo puede ser menor, al menos más de 10 días si puede usarlo sin depender de un cargador.



A la hora de hacer ejercicio, el GT2e incluyó entrenamientos poco convencionales como el surfeo, montar tabla o el parkour, sin dejar de lado el baile latino, el combate mixto o el tradicional running. Si por alguna razón usted olvidó iniciar el entrenamiento, el reloj después de unos 8-10 minutos le sugerirá algún modo, calculando el aumento en su ritmo cardiaco.



Durante el ejercicio, el reloj mide la frecuencia cardiaca y clasifica esa medición en el tipo de ejercicio y la intensidad del mismo. Después de terminada la sesión, usted verá el cálculo de calorías quemadas y también el reloj le dira si esta sesión de entrenamiento le sirvió para mantener o para recuperar su estado físico.



En materia de sensores, comparado con otros relojes, da la sensación de que el Huawei Gt2e es un poco menos optimista que otros dispositivos. La mayoría de mediciones cuentan menos calorías quemadas en sesiones frente a relojes de otras marcas, aunque las pulsaciones se mantienen en rangos similares. Es posible que sea más exigente con quienes desean bajar de peso.

Funcionamiento en el día a día

Además de poder bañarse o lavar la loza sin preocuparse por el reloj, el Gt2e es un dispositivo ligero (de 43gr) que frente a otros modelos tiene una pantalla todo color que se adapta a la luz del ambiente. Si el usuario lo prefiere, puede dejar la opción 'always on', para ver la pantalla del reloj encendida todo el tiempo o puede activarlo girando la muñeca.



La disminución del precio puede verse en algunas funciones que se extrañan frente a modelos como el GT2 (sin la e), especialmente por la ausencia de altavoces para recibir las llamadas en su muñeca (solo puede colgarlas). Así mismo, usted puede activar notificaciones de aplicaciones en el reloj, pero no podrá responder.



Parte de la eficiencia de batería también está relacionada a que el reloj no tiene wifi y que la transmisión de datos se hace a través de la aplicación Huawei Salud, que sincroniza su reloj con su teléfono. Gracias a eso, si no tiene el celular a la vista, puede buscarlo con una alarma activada desde el reloj.



Esto también significa que el GT2e no tiene una tienda de aplicaciones y solo cuenta con las funciones predeterminadas por el fabricante en su LiteOS, con personalización EMUI. No le falta nada esencial, pues tiene barómetro, brújula, alarmas, cronómetro o ejercicios de respiración, pero tampoco podrá agregarle algún servicio adicional.

Sin embargo el GT2e es un reloj que incorpora la medición de saturación de oxígeno en la sangre (sp02), lo que es nuevo en los dispositivos de la marca.



Adicionalmente, el reloj incorpora opciones populares ya conocidas como el monitoreo de sueño (con estimación de sueño profundo, ligero y REM) o la medición de estrés.



Algo que logra Huawei en general con sus dispositivos es una interfaz de usuario cómoda, similar en íconos a los de sus teléfonos, y una visualización muy atractiva de la frecuencia cardiaca, que en el celular ofrece el dato de las horas en cada pico.

Ecuación costo beneficio

Aunque no se trata del dispositivo con las funciones más avanzadas del mercado, este reloj es una gran opción teniendo en cuenta el balance de costo-beneficio. El Gt2e se encuentra en el mercado colombiano por un valor de 750.000 pesos, y en algunos casos además de descuentos incluye regalos como audífonos bluetooth de complemento.



Uno de los fuertes de este reloj es que se puede usar con dispositivos Android de otras marcas o con sistema iOS sin inconveniente. En ese aspecto, Huawei, con la app de salud, le saca ventaja a sus competidores, quienes en general presentan más limitaciones de compatibilidad.

En resúmen, el Gt2e se acerca bastante a su hermano mayor Gt2 (que es más costoso) y cubre las necesidades de los amantes del deporte por un precio menor y con una experiencia completa.



Como hemos podido comprobar a lo largo del análisis, el Huawei Watch GT 2 y el Huawei Watch GT 2e se parecen bastante, sobre todo por dentro. Más allá del diseño, que salta a la vista que es radicalmente diferente, hay un par de elementos más subjetivos que hacen que este se queden un poquito por debajo.



He probado los dos y en este mi sensación es que en este modelo las huellas se quedan más marcadas en la pantalla y que el rendimiento, sobre todo con las carátulas animadas, se reduce ligeramente. Nada drástico, pero no quería dejar de comentarlo.



En mi opinión, y tras haberlo probado largo y tendido y usado como mi reloj personal, es un dispositivo recomendable para los que busquen un reloj inteligente con buena relación calidad-precio.



Su precio es de 179 euros, y lo cierto es que poco más se le puede pedir. Si no necesitas responder llamadas, no te importa no poder responder notificaciones y

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

