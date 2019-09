HBO GO llega a la plataforma Roku en Colombia

Desde este jueves HBO GO está disponible para los usuarios de Roku en once países de Latinoamérica, entre los que está incluido Colombia, según anunciaron ambas compañías en un comunicado publicado en Miami (Estados Unidos).

Los usuarios de Roku ahora tendrán acceso directo a toda la programación que ofrece la red de televisión premium por suscripción, incluyendo series como Game of Thrones, o algunas mas recientes como Chernobyl, producciones como Westworld, Los Soprano y otras originales de Latinoamérica.

Los suscriptores actuales podrán ingresar a HBO GO utilizando su cuenta existente, mientras que nuevos usuarios pueden suscribirse a HBO GO directamente a través de la plataforma Roku. El canal estará disponible en la Tienda de Canales de Roku que se encuentra en la pantalla inicial del dispositivo.



"HBO GO es uno de los servicios de TV por suscripción con mayor demanda en Latinoamérica y estamos encantados de finalmente poderlo ofrecer a nuestros usuarios en toda la región”, aseguró Yulia Poltorak, directora de distribución internacional de contenido de Roku.



Por otro lado, Roku anunció una nueva versión de los reproductores de streaming en Colombia. Esta vez la empresa estadounidense rediseñó el Roku Express ofreciendo streaming HD de manera fácil en un formato nuevo mas pequeño. También lanzó el Roku Premiere, un nuevo equipo que se incorpora a la gama ya presente en el país y cuya funcionalidad más destacada es la entrega de streaming en 4K y con HDR. Finalmente el Roku Streaming Stick+ que continúa ofreciendo streaming con conexión inalámbrica de largo alcance.





REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET