¿Hay que cargar la batería del celular hasta el 100%? Esto revelan expertos

Los teléfonos celulares son una herramienta de importancia vital para la sociedad contemporánea.



Desde hace muchos años ya que la función principal de los celulares dejó de ser hacer llamadas. Ahora, estos dispositivos son computadores, cámaras, calculadoras, linternas, tarjetas de crédito, entre otras múltiples funciones que hacen que contar con un celular sea prácticamente un requisito para entrar en la dinámica social.

Ahora bien, una de las principales preocupaciones de los usuarios de dispositivos móviles es la batería. Aunque cuando están recién comprados, los teléfonos pueden durar uno o dos días cargando, es notable que la carga dura cada vez menos con el paso del tiempo.



Esto es natural, la batería envejecerá con el paso del tiempo en cualquier celular, pues así están diseñadas. De hecho, la mayoría de smartphones cuentan con una opción en sus ajustes para verificar el estado de la vida útil, o la capacidad máxima, de su batería.

Sin embargo, existen formas de cuidar la batería y detener el proceso de envejecimiento, y tienen que ver con los hábitos de carga de los usuarios.

¿Se debe dejar que el teléfono llegue siempre al 100 por ciento?



La respuesta es no, y dejar el celular conectado toda la noche es especialmente dañino. Resulta que el envejecimiento de la batería es particularmente alto en voltajes altos y bajos, es decir, por debajo de 20 por ciento y por encima de 80 por ciento.



Esto aplica no solamente para celulares, sino también, por ejemplo para computadores portátiles o cualquier otro dispositivo que utilice baterías de litio. Dejarlo conectado mantiene el voltaje por encima de 80 % por un tiempo prolongado, y lo gasta de más.



Por ende, le recomendamos desconectar su celular cuando llegue al 80 %, y solo llevarlo hasta el 100 % si va a estar un largo tiempo fuera de casa. Además, procure conectarlo cuando llegue a 20 %, y no dejar que se descargue por completo para cargarlo.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

