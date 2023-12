Harman Kardon lanza 2 nuevos altavoces en Colombia: Luna y Go + Play 3

Harman Kardon, el reconocido gigante del audio premium, ha marcado un importante hito en el mercado colombiano con el lanzamiento de los altavoces Luna y Go + Play 3 este jueves 14 de diciembre. Estos lanzamientos prometen revolucionar la experiencia auditiva, combinando la más avanzada tecnología con diseños innovadores y sostenibles, reafirmando la ya reconocida trayectoria de la marca en diseño, premiada en los iF World Design Awards 23ª.

El altavoz Luna, el más reciente en la línea de productos de Harman Kardon, se destaca por su Bluetooth 5.3 que proporciona un sonido superior con graves potentes. Su diseño ultra portátil y ergonómico es ideal para uso tanto en interiores como exteriores.



Con una batería de hasta 12 horas y un diseño que incluye materiales reciclados, el Luna es líder en su categoría, ofreciendo además resistencia al agua y al polvo con su certificación IP67. Su silueta minimalista, combinada con una carcasa de tela suave y un panel superior de aluminio anodizado, lo convierte en un elegante complemento para cualquier ambiente.



Por otro lado, el Go + Play 3, se distingue por su elegante diseño y rendimiento acústico excepcional. Con una batería integrada que ofrece hasta 8 horas de música continua y calibración automática para un sonido óptimo en cualquier entorno, este dispositivo también cuenta con micrófonos duales integrados, ideal para conferencias claras y nítidas.



El Go + Play 3 combina una refinada silueta con una empuñadura de aluminio y un panel táctil de cristal templado, ofreciendo tanto elegancia como rendimiento. Además, su diseño sostenible cuenta con una rejilla de altavoz de poliéster 100% reciclado, aluminio reciclado y plástico reciclado en su construcción.



En una entrevista, Anderson Oliveira, Marketing Manager de Harman para la región, enfatizó la importancia de la calidad del sonido en los productos de la marca. "Los productos de Harman Kardon tienen un RMEA de solo 0.3, lo que indica una alta fidelidad", explicó Oliveira. Esta alta fidelidad es un distintivo de la marca frente a la competencia y un factor clave para los usuarios al seleccionar un parlante.



Además de Luna y Go + Play 3, Harman Kardon ofrece una gama diversa de productos como el Onyx 8, Aura Studio 4 y SoundSticks 4, cada uno combinando un rendimiento sonoro excepcional con un diseño único y sostenible.



El Onyx 8, por ejemplo, combina un rendimiento sonoro excelente con un diseño elegante y materiales ecológicos. Posee un asa de aluminio anodizado que mejora su estética y sirve como base resistente, ofreciendo hasta 8 horas de transmisión Bluetooth y la capacidad de sincronizar dos altavoces para un sonido estéreo mejorado.

El Aura Studio 4, por otro lado, se destaca por su diseño icónico con efectos de luz ambiental y un compromiso con la sostenibilidad, ofreciendo audio de 360 grados y una cúpula transparente que irradia iluminación con efecto diamante.



Finalmente, los SoundSticks 4 fusionan arte y sonido en un diseño único, con altavoces satélites y un subwoofer que proporcionan una experiencia auditiva vibrante.



Oliveira también destacó la unicidad en el diseño de los productos de Harman Kardon, señalando que "si vas a una tienda con 50 productos similares, los nuestros resaltarán".



Harman Kardon se ha enfocado en la fidelidad sonora desde su fundación en 1928, asegurando que los usuarios experimenten música de alta calidad y no solo ruido. La inversión en tecnología y calidad ha mantenido a la marca como líder en la categoría de portables durante 8 años, según Future Source.



En términos de tecnología, Oliveira explicó que los productos de Harman Kardon son compatibles con varios formatos de alta fidelidad y cuentan con Bluetooth 5.2 y 5.3, lo que es crucial para una transmisión de calidad. Además, enfatizó el soporte y la garantía ofrecidos por la marca en Colombia, mencionando que "si hay un problema con el producto, se cambia uno a uno", lo que brinda confianza y respaldo a los clientes.



Los productos de Harman Kardon están disponibles en Colombia a través de Intcomex, su distribuidor autorizado, y en tiendas como Falabella, Entel, Ripley y Paris.