Guía esencial para comprar el portátil que necesita al precio justo

El furor de los computadores portátiles viene desde hace algunos años. La posibilidad de tener un dispositivo lo suficientemente potente como para trabajar, entretenerse e incluso jugar y que se pueda llevar en un maletín fue todo un éxito desde su creación. Por esta razón, diferentes marcas están enfocando sus productos en portabilidad con los mejores componentes.



Aparte, la cuarentena y la obligación de cientos de miles de personas que únicamente usaban sus PC para ver videos de vez en cuando o enviar un correo electrónico en casa hicieron que muchas más personas tuvieran la iniciativa de comprar un nuevo dispositivo con el que pudieran trabajar sin problemas.



Si usted quiere comprar un portátil nuevo porque ya se dio cuenta de que el que tiene requiere cambio, pero no tiene ni idea de lo que necesita, en EL TIEMPO le damos algunos conceptos básicos para que no esté tan perdido a la hora de escoger su nuevo computador.



El rango de precio de los PC está entre 1,2 y 12 millones de pesos, dependiendo de varias características. Lo ideal es que pague por lo que realmente necesita y no por lo que le dicen que es mejor.



El procesador

Los procesadores a veces se ven solo como una cantidad confusa de números. Aclarémoslo. Las dos marcas de procesadores más importantes son Intel y AMD. Cada uno cuenta con sus gamas de procesadores, dirigidos a diferentes categorías. Por ejemplo, los Intel se llaman Core y vienen con la letra i y un número: Core i3, Core i5, Core i7 y hasta Core i9.



Si el número es más alto, es mejor, pero tenga en cuenta también la generación. Puede que el 5 sea mejor que el 7 si es más nuevo. Por otro lado, los AMD manejan la línea Ryzen para la mayoría de los portátiles que se venden en el país. Estos, al igual que sucede con los Intel, vienen en Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9.



La diferencia entre estos procesadores y los de la competencia se basa en el precio, AMD es un poco más económico, pero también levemente más lento. Aunque para el uso diario y de trabajo, esta diferencia puede ser imperceptible.

La memoria RAM

En pocas palabras, es la que permite que diferentes aplicaciones se ejecuten en simultáneo sin que el computador se trabe. La RAM no ofrece mayor velocidad de procesamiento, sino mayor cantidad de programas abiertos al mismo tiempo.



Hay diferentes tipos de estas memorias en las que varía la velocidad; DDR2 o DDR3. Pero para usuarios del común que no presionan demasiado sus equipos, o incluso algunos más exigentes, una memoria de 8 GB DDR2 podría ser suficiente para trabajar de manera óptima, jugar o editar en su dispositivo.

El disco duro

Existen dos tipos de discos duros: los HHD o mecánicos y los SSD o de estado sólido. Los primeros son más lentos, pero también más económicos, por lo que, en computadores más menos caros, pueden ofrecer capacidades mayores. Por otro lado, los SSD son mucho más rápidos en el procesamiento, pero en un computador en rangos de precio similares puede tener una capacidad menor.



Es recomendable comprar un computador que tenga un disco duro SSD pensando en el futuro y para que las aplicaciones se ejecuten y funcionen más rápido. Hay algunas opciones no tan costosas que ofrecen combinaciones. También existen diferentes servicios en la nube y discos duros externos en los que puede guardar sus archivos pesados o ejecutar los videojuegos robustos.

La tarjeta Gráfica

La tarjeta gráfica es la encargada de procesar todos los componentes gráficos en el computador. En ese sentido, si quiere jugar o editar videos muy pesados, la mejor opción es tener una fuera del procesador para tener un mejor rendimiento. La mayoría de los computadores gama alta o dedicados al gaming vienen con estas. El rendimiento es mayor, pero el precio también.



Para un uso no tan pesado, la tarjeta gráfica que viene integrada es más que suficiente y puede correr juegos casuales. Así mismo, abrir y ejecutar sin problemas programas como Photoshop, Audition o Illustrator. En el caso de Ryzen viene el Radeon Vega Graphics y en Core i, con el Intel HD Graphics.

El sistema operativo

El sistema operativo es otro punto importante para tener en cuenta a la hora de comprar un computador. Marcas como Asus, Lenovo, Acer o HP vienen, generalmente, con Windows incorporado. Ahora, si usted quiere un portátil Apple, estos traen de forma nativa el sistema operativo iOS. Tenga en cuenta que el rango de precio de los Mac está en la gama alta.



Esto es lo más común, aunque en tiendas de cadena se están comercializando equipos de marcas reconocidas, pero con el sistema operativo Endless, que está basado en el sistema de código abierto Linux y es mucho más económico. Fíjese bien cuál sistema operativo tiene para que no se lleve una sorpresa cuando lo encienda. Endless se creó con el fin de ser mucho más barato para la venta. Si usted compra un equipo con este sistema, podrá más adelante cambiarlo por Windows sin mucha dificultad.

La batería y el tamaño

El portátil se supone que debería ser portátil, por lo que el tamaño sí importa. Usted puede encontrar diferentes tamaños en el mercado, desde 13 hasta 17 pulgadas. Aquí es importante que piense en qué necesita y lo que quiere. Un computador pequeño es fácil de llevar, pero la batería puede que no le ofrezca la mejor autonomía. Ahora, con uno de 17 pulgadas sucede lo contrario, es más pesado porque incluye una batería más potente.



Las opciones de 15 pulgadas son las más recomendadas porque tienen lo mejor de los anteriores: una duración aceptable y duradera con portabilidad propia de este tipo de dispositivos. La recomendación de los expertos es que cuide la batería de su PC manteniéndolo conectado el tiempo necesario para extender su vida útil.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET