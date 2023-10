Google Pixel 8: ¿cuál es su diferencia con respecto a otros teléfonos celulares?

El pasado 4 de octubre, Google lanzó su más reciente teléfono, Pixel 8, que promete revolucionar la industria de la tecnológica de los dispositivos móviles con un diseño que da continuidad a sus antecesores Pixel 6 y 7.



Con una pantalla de 6,7 pulgadas y una lente ultra ancha más grande que permite usar un teleobjetivo con mayor captación de luz, este modelo compite en sus dos versiones con varios celulares de gama alta.

Este dispositivo está alimentado por un chip Google Tensor 2 y tiene 8 GB de RAM y 128 GB o 256 GB de almacenamiento, además de un sistema de cámara trasera de triple lente con un sensor principal de 50 MP, un sensor ultra ancho de 12 MP y un sensor teleobjetivo de 48 MP.



Si bien es cierto que estas son características que se pueden encontrar en los últimos teléfonos con sistema operativo iOS, u otras marcas de Android, el gigante tecnológico género una nueva función que le permite a su actual modelo distinguirse de gran entre el resto.

¿Cuál es su principal diferencia?

De acuerdo con el portavoz de la compañía en Latinoamérica, Jesús García, el nuevo dispositivo tiene una función que destaca entre los demás celulares de la competencia: la capacidad de integrar la inteligencia artificial generativa en la toma de fotos.



"Estos nuevos celulares cuentan con la IA instalada que no solo permite comunicarse con el asistente, sino también con la cámara del celular de manera directa, y es ahí donde vemos herramientas que de verdad llevan la cámara más allá de lo que es posible físicamente, ahora con la AI podemos hacer 'Best Take', afirmó García en entrevista con 'CNN'



El 'Best Take' es un sistema basado en un algoritmo para crear fotos de grupo perfectas combinando múltiples imágenes. Por ejemplo, si en una de las tomas alguna persona quedó con los ojos cerrados o desenfocada con tan solo un clic, esta puede modificar la pose y enfocar la imagen sin la necesidad de volver a capturar el momento. Acción que aún no tienen los demás dispositivos móviles.

De igual forma, esta cuenta con otra opción también generada por la Inteligencia Artificial, 'Audio Magic Eraser', que permite reducir fácilmente el sonido ambiente en los videos con solo una instrucción y sin la necesidad de editar al detalle.



Sin duda, estas nuevas funciones revolucionan el mercado y la tecnología de los dispositivos móviles, ya que es probable que las demás marcas deseen implementar estas características con el fin de estar a la vanguardia.



