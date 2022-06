'Google Find My Device' es una herramientas que dispuso Google para que los usuarios pudieran rastrear sus dispositivos en cado de pérdida.



La plataforma está disponible por medio de su sitio web pero también se puede descargar desde la Google PlayStore y activar diferentes acciones de manera remota.



Puede leer: Amazon empezará a operar directamente en Colombia y Chile desde el 2023



Sin embargo, no permite llevar acciones en caso de que el dispositivo esté apagado. Además, es necesario que el GPS del dispositivo esté activado.

¿Cómo usar 'Google Find My Device'?

Inicialmente, es necesario acceder a la herramienta de Google. Entonces encontrará una opción de búsqueda de su dispositivo la cual le mostrará uba ubicación aproximada de dónde se encuentra.



Lea también: Así funcionó el avión chino no tripulado durante su vuelo inagural



Otra alternativa es hacer sonar el teléfono que está buscando, esto lo puede hacer con un solo clic dentro de la herramienta búsqueda, lo que activará un sonido durante cinco minutos a todo volumen.



También puede enviar un mensaje de recuperación y mostrar un número de contacto para que, en caso de que alguien extraño lo tenga, pueda devolverlo. Esta alerta se mostrará en la pantalla del dispositivo.



Más noticias: Apple estaría trabajando en un novedoso dispositivo con realidad aumentada



Por último, Google brinda la opción de bloquear dispositivo y realizar un restablecimiento de fábrica de forma remota. Esto eliminará todo el contenido que está albergado en el teléfono como aplicaciones, fotografías, música y configuraciones



Pero debe tener en cuenta que una vez active esta opción, no podrá verificar su ubicación en el mapa ni utilizar ninguna de las otras opciones de 'Google Find My Device'.

También puede leer:

TikTok: filtración asegura que China accedía a los datos de Estados Unidos

Así funcionó el avión chino no tripulado durante su vuelo inagural

Apple estaría trabajando en un novedoso dispositivo con realidad aumentada

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET