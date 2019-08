Google promete que todo su hardware tendrá materiales reciclados

El gigante tecnológico Google se comprometió a que para 2022 todos sus equipos de hardware (altavoces inteligentes, tabletas y teléfonos, entre otros) serán fabricados, al menos en parte, con material reciclado.



El anuncio de la firma busca ganar una imagen favorable entre los ambientalistas y los diferentes sectores que han acusado al sector tecnológico de pocas acciones en materia de cuidado ambiental.

"A partir de 2022, el 100 por ciento de los productos 'Made by Google' incluirán materiales reciclados en un esfuerzo por maximizar el contenido reciclado siempre que sea posible", indicó en una entrada en el blog oficial de la compañía la jefa de sostenibilidad en 'hardware' de consumo, Anna Meegan.



Así mismo, la firma de Mountain View, California (EE. UU.) también se fijó como objetivo que, a partir del año que viene, todos sus envíos a clientes, así como los de los clientes hacia la compañía, sean de huella de carbono cero, es decir, que no añadan dióxido de carbono a la atmósfera.



Para lograr la huella de carbono cero o neutra se puede recurrir a medios de transporte que no emitan gases de efecto invernadero (como por ejemplo, vehículos eléctricos) o, en el caso de largas distancias, recurrir a barcos en lugar de aviones, más eficientes en el transporte de mercancías.

Otra vía para conseguir este objetivo es "compensar" por la emisión de gases invirtiendo dinero en proyectos medioambientales que extraigan gases de la atmósfera como por ejemplo la plantación de árboles o la compra de créditos de carbono.



Desde Google explicaron que ya llevan tiempo trabajando en la reducción de gases de efecto invernadero y que entre 2017 y 2018 la cantidad de emisiones de dióxido de carbono vinculadas a la entrega de sus productos se redujo un 40 por ciento.



"Fabricar estos aparatos y llevarlos hasta nuestros clientes consume muchos recursos, y eliminar nuestros aparatos electrónicos viejos puede crear una cantidad significativa de deshechos", apuntó la responsable de Sostenibilidad.

Además del teléfono Pixel y el parlante inteligente Home, Google fabrica otros dispositivos de 'hardware' como la línea de ordenadores portátiles Pixelbook, el centro de control de domótica Nest, el dispositivo de reproducción audiovisual Chromecast, el router Google Wifi y varios modelos de termostatos y cámaras para el hogar.



En los últimos tiempos, las grandes empresas tecnológicas han incluido las prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en su estrategia de futuro, como en el caso de Apple, que se ha fijado como objetivo a largo plazo que todo lo que fabrica sea con materiales reciclados, o Microsoft, que quiere reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 75 por ciento para 2030.



