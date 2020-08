Las novedades del nuevo teléfono plegable de Samsung

El Galaxy Z Fold 2, la segunda generación del Galaxy Fold, ya está aquí. Con un diseño renovado y con mejoras en comparación con su primera versión busca posicionarse en una categoría de teléfonos premium que se pueden plegar.



"Después de lanzar dos dispositivos plegables y escuchar los comentarios de los usuarios sobre las actualizaciones más solicitadas y las nuevas funciones, Samsung presenta el Galaxy Z Fold2 con innovaciones significativas que ofrecen a los usuarios mejoras y experiencias de usuario plegables únicas", dijo Samsung.

La pantalla principal del Galaxy Z Fold 2 es de 7,6 pulgadas. Foto: Samsung

Dentro de las novedades, lo primero que salta a la vista es el cambio en la pantalla exterior, en este caso, la pantalla secundaria contará con 6,2 pulgadas, mientras que la pantalla principal será de 7,6 pulgadas Infinity-O con una tasa de refresco de 120 Hz.



"El Galaxy Z Fold 2 tiene la pantalla flexible más avanzada del mercado", dicen desde Samsung. El dispositivo contará con una batería de 4.500 MAh con el que prometen una duración óptima ya sea para trabajar o jugar en él.



Además, el Z Fold 2 tiene una nueva bisagra que optimiza el plegado del dispositivo, similar a lo que se había visto con el Z Flip, que ofrecía una sensación de durabilidad mayor. Así mismo, cuentan con una nueva tecnología que hace el Z Fold 2 más duradero y menos frágil.



El Galaxy Z Fold2 estará disponible en dos colores: Mystic Black y Mystic Bronze, además, la compañía tecnológica dijo que, en alianza con la icónica casa de moda de Nueva York, Thom Browne, ofrecerán una edición limitada de Galaxy Z Fold2 Thom Browne.



En el Galaxy Unpacked, se presentó también los nuevos Galaxy Buds Live y el Galaxy Watch 3. Foto: Samsung

El Fold2 no tendrá un cambio en su tamaño, pero sí en cómo se ve. Este dispositivo contará con un procesador Snapdragon 865 plus, el más rápido en el mercado.



Por ahora no se conoce el precio final del dispositivo, ni cuando llegará al país, pero desde Samsung afirmaron que el 1°. de septiembre revelarán nuevos detalles.



