Galaxy S24: ¿qué tan inteligente es el celular con inteligencia artificial?

Como protagonista de la electrónica y la tecnología, cada vez que Samsung lanza un producto el mundo atiende. Esta vez, en una fecha inusual, la surcoreana presentó la nueva gama de teléfonos S, los S24, tres modelos que traen como principal atractivo el uso integrado de la inteligencia artificial para cuatro funciones específicas, con la promesa de seguir integrando más de estas características con apoyo de desarrolladores.



Son el Galaxy S24, S24 plus y S24 Ultra, todos con 5G y las mismas funciones de inteligencia artificial: marcar para buscar, Live Translate, Note Assist y Photo Assist, herramientas que en detalle le permiten operarlos con mayor facilidad con ayuda de tecnologías generativas.



Del S24 al S24 Plus hay una pantalla un poco más grande (de 6,2 a 6,7 pulgadas); una versión con mejor almacenamiento (hasta 512 GB) y más memoria RAM (de 8 a 12 GB), el chip encargado de tener varias apps e información más usada disponibles en milisegundos. De resto, en tecnología de pantallas y sus cuatro cámaras (una frontal de 12 megapixeles, principal de 50 Mp, ultra ancha de 12 Mp y tele de 10 Mp), de pantalla y ‘cerebro’ (Exynos 2400 deca-core), es el mismo teléfono.



El Galaxy S24 Ultra es el ‘tote’: pantalla de 6,8 pulgadas; disco duro de hasta 1 TB, RAM de 12 GB, cámara principal de 200 Mp, teleobjetivo de 50, ultra ancha de 10 y frontal de 12 Mp, con zoom digital de hasta 100 aumentos, con marco de titanio (a lo iPhone) y Corning Gorila Armor, la mejor resistencia contra golpes y rayones. Incluye el icónico S-Pen, el lápiz inteligente para la creación de contenidos y muy útil con la introducción de la inteligencia artificial.

Cuatro tareas con IA



En sentido estricto, lo que Samsung logró fue algo sencillo y a la vez poderoso: unificar las existentes tecnologías de inteligencia artificial generativa, varias de ellas disponibles hace tiempo, para integrarlas de forma eficiente en cuatro tareas comunes.



Con Live Translate es posible lograr traducciones simultáneas de voz durante una llamada entre dos personas. Usted habla en español y, sin importar el idioma del interlocutor al otro lado de la llamada, escuchará en el otro lenguaje. Algo potente y novedoso: no importa si la otra persona no tiene un teléfono Samsung Galaxy S24.



También hace traducciones mejoradas de voz a texto. El procesador es relevante en este proceso, dadas la velocidad y potencia que requiere para el reconocimiento de la voz, la traducción y la publicación del contenido ajustado, en milisegundos. Si bien hace una traducción literal, por tanto ‘robótica’ en materia gramatical para ciertas frases, es sin duda una gran herramienta, sobre todo en idiomas densos y complejos (por ejemplo, para ‘hablar’ con un japonés o coreano).



Chat Assist traduce con IA en 13 idiomas distintos sus chats, también con IA y con regionalismos incluidos en español.



‘Marcar para buscar’ es otra de las funciones de IA: encierre en un círculo algo que vea en su pantalla en una foto o video, y listo. Con tecnología de Google por detrás, el Galaxy S24 buscará la imagen y traerá resultados de qué producto o elemento es.



Con Photo Assist, el Galaxy S24 adquiere nuevas capacidades de edición y mejoramiento de fotos y videos con inteligencia artificial: evita que se distorsionen las imágenes con los acercamientos; podrá quitar, correr o poner elementos y fondos en las fotos; crear videos en cámara lenta extraordinarios, ya que la IA completa cuadros de la imagen de manera generativa, entre otras novedades.



Finalmente está Note Assist para crear notas mejoradas con plantillas predeterminadas y un sistema de organización de la información con IA; y Transcript Assist, para pasar a texto grabaciones hechas con el celular, con IA, una función bastante útil a la hora de crear contenidos, para el trabajo (reuniones) o el estudio (clases, etc.).



Celulares esperados en el 2024

Xiaomi Redmi Note 13 Series. Equipos poderosos con cámaras de hasta 200 Mp de resolución, ‘cerebro’ Mediatek Dimensión 7200 Ultra, RAM de 12 GB y 5G. Serán una gran opción este año.



Honor Magic 6 Pro. Muy bien diseñados y poderosos en lo técnico, estos equipos vendrán con varios terminados elegantes, algunos tipo cuero, con cámaras potentes de hasta 50 Mp y zoom de hasta 100 aumentos.



Vivo Mobile. La empresa también tendrá importantes anuncios este año en la Serie V con equipos muy bien diseñados, delgados, elegantes y potentes, especialmente en cámaras y calidad multimedia.



iPhone. Con el recién lanzado iPhone 15 (15, Pro y Pro Max), de titanio, con ‘cerebro’ A17 Pro, sistema de cámaras Pro de 24 a 48 Mp, 5G y USB-C, la marca seguirá todo el año compitiendo hasta octubre, cuando vendrá el siguiente modelo.



RICHARD REVELO Y JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Redacción Tecnósfera

En X: @TecnosferaET