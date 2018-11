Cinco gadgets de hoy que lo harán sentir nostálgico

Nintendo

El gigante Nipón de los videojuegos Nintendo ya había presentado en 2017 una versión retro que de su clásica consola de los años 90. La ‘Super NES Classic Edition’ cuenta también con conexión HDMI y dos controles que mantienen el tamaño y la distribución clásica de los botones. El dispositivo trae preinstalados 21 juegos clásicos entre los que se encuentran "Super Mario World", "Super Mario Kart" o "The Legend of Zelda: A Link to the Past". Esta nueva edición cabe en la palma de la mano y saldrá a la venta por un precio de 79,99 dólares.