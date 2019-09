Así fabrican informalmente baterías en el centro de Bogotá

Locales bien iluminados dentro de centros comerciales especializados en tecnología ofrecen baterías de casi cualquier dispositivo móvil que aparentemente son originales, a la par lo hacen vendedores informales justo en frente, ubicados en puestos improvisados sobre sillas y maletas viejas.



Mientras que a los transeúntes les ofrecen una batería de imitación por solo 10.000 pesos, con garantía incluida, y una ‘original’ por 35.000 pesos, los fabricantes de celulares venden estas mismas referencias por 70.000 pesos con instalación certificada.

En una mañana, nos acercamos al centro de Bogotá, particularmente a la avenida Caracas con calle 13, un lugar famoso por el comercio de celulares, pero también conocido por ser el epicentro de múltiples robos y delitos que se reportan a diario.



Sobre esa calle abundan viejas maletas de acrílico oscuro tipo Echolac abiertas de par en par y repletas de baterías de segunda mano que podrían servir a múltiples dispositivos. Allí el costo individual es menor que en un local comercial, dependiendo del modelo buscado.

Y aunque a escasos tres metros se encuentra la Policía, los comerciantes ofrecen sus servicios de reparación y fabricación sin problema alguno. Incluso entregan tarjetas con números de contacto a quienes pasan.



Entre puestos informales y vendedores que anuncian sus productos, se acerca un transeúnte buscando una batería que, según él, es difícil de conseguir.



El vendedor mira y revisa entre su mercancía, pero al no encontrar nada que le sirva a su cliente, le ofrece el servicio de “fabricación de baterías” por 25.000 pesos. El hombre de mediana edad le promete que en un tiempo de entrega de una hora podrá tener su nueva batería.



Cerca de allí, y en un puesto informal similar, otra persona asegura que ese trabajo lo hacen en muchos locales del sector.

Lugares sin medidas de protección

Llegamos a uno de los tantos lugares en donde se fabrican las baterías. Para encontrar gran parte de estos sitios, se necesitan indicaciones precisas, pues su ubicación suele estar escondida.



Una joven atendía mientras su hija pequeña jugaba en medio de los locales de ropa contiguos. Allí, un local de 2 x 2 con vitrinas de vidrios, luces de neón y estanterías con insumos electrónicos, es posible ver cómo se ensamblan baterías de casi cualquier tipo de teléfono.



El cliente solo necesita presentar el equipo original, pues es de donde se toman piezas para el ensamble del repuesto. Mediante distintos métodos, estas personas realizan una fabricación de baterías informal y manualmente.

¿Cómo lo hacen?

Primero, toman una lámina alargada y plana, apenas recubierta con un material de color azul con textura similar al plástico y de la cual salen dos cables, uno negro y uno rojo. El tamaño de la pieza debe ser el preciso para que se ajuste al cuerpo del celular, y no supere los 5 milímetros de espesor.



Después, se unen los cables a la parte interna del puerto de conexión con un punto de soldadura de estaño. El armazón que soporta la nueva batería proviene de la pieza defectuosa del celular y allí debe entrar junto con el sobrante de cable de casi cuatro centímetros.



Un pedazo de cinta asegura provisionalmente el marco y luego, con un recubrimiento de papel de apariencia metálica en el que se leen las especificaciones que toda batería tiene, se cubre la totalidad de la pieza. Ahí acaba la operación, por la que cobran 25.000 pesos.

Peligro potencial

Aunque podría tratarse de una forma de emprendimiento colombiano, el manejo inadecuado y las malas prácticas de almacenamiento y transporte de baterías y dispositivos representan un peligro para quienes están cerca.



El pasado 16 de septiembre, en el centro de Bogotá, donde –según testigos– un joven transportaba una caneca de plástico con baterías de celular, se desató una emergencia que terminó en un incendio. Aunque no hubo heridos, las personas de la zona intentaron apagarlo con prácticas no recomendables como el vertimiento de agua.



Según Andrea León León, Ingeniera Química de la Universidad Nacional de Colombia un incendio provocado por elementos como el litio, presente en las baterías de celulares, no se debe intentar apagar con agua porque "cuando hay combustión, de algún tipo, las moléculas de hidrógeno actúan como combustible y finalmente resultan avivando el fuego, en esos casos si no hay un extintor clase C a la mano se deben usar sustancias absorbentes no inflamables".

Inestabilidad del voltaje. Humedad. Temperaturas altas. Falta de ventilación. Defecto de fabricación. Cargador defectuoso.

Esto es lo que no debe hacer

Exponer el celular a temperaturas de 50° o superiores. Exponer el móvil a entornos húmedos o de polvo. Usar baterías no originales. Contestar llamadas o escuchar música cuando se carga el celular.

JOHNNY LEWIS VARON T.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET