El Bluetooth es una de las funcionalidades más populares en los celulares, pues su propósito es conectar diferentes dispositivos móviles entre sí. Por ejemplo, se usa para conectar unos audífonos de forma inalámbrica, vincular aparatos e intercambiar información.



Aunque es una herramienta que existe hace más de 25 años, según el portal 'Redes Zone', especializado en telecomunicaciones y redes, muchas personas probablemente no sepan que mantenerla encendida implica un gran riesgo.



Cabe resaltar que el Bluetooth, siempre que esté activado, va a estar enviando datos, así sea que trabaje en un segundo plano y no esté vinculado con otro dispositivo.



Es decir, la interfaz se encargará de enviar de forma periódica el UUID, el identificador único universal del dispositivo, a otros aparatos.



Si alguien obtiene ese UUID, podría ubicar geográficamente el dispositivo. Incluso si tiene oculto el aparato seguiría enviando este tipo de información de forma continua, de acuerdo al portal mencionado. Esto sin duda podría poner en riesgo, no solo al móvil, sino también a su dueño.



Por otro lado, podría existir un peligro adicional, y sería el del Man-in-the-Middle, un ataque clásico en las telecomunicaciones que consiste en un usuario que se interpone en la conexión entre dos dispositivos. Este puede ver lo que se está enviando y, en el peor de los casos, modificarlo.



Cabe resaltar que las últimas versiones del Bluetooth, la 4 y la 5, ya no permiten una vinculación automática sin el permiso del otro dispositivo. Sin embargo, se recomienda que se mantenga esta función apagada para evitar problemas y aumentar la seguridad.



Además, tenerlo apagado puede tener otros beneficios como el ahorro de batería y la disminución del riesgo de que, por error, se vincule el Bluetooth a otro dispositivo, aumentando la posibilidad de un ataque.

