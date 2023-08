Con la llegada de un nuevo software, es inevitable que los celulares más antiguos comiencen a quedar obsoletos poco a poco, y iPhone no está exento de esta regla. Por tal motivo, debe saber qué modelos de iPhone ya no se actualizarán con el software iOS 17.

Aunque existen muchas personas que buscan estar a la vanguardia en cuestión de gadgets y por supuesto, del celular, otros tantos no le dan tanta importancia y prefieren conservar por más tiempo sus móviles, sin embargo, conforme avanza la tecnología, estos empiezan a volverse vintage u obsoletos.



¿Qué es un celular vintage y uno obsoleto?



Para Apple, unos productos se consideran vintage cuando la compañía dejó de distribuirlo hace más de 5 y menos de 7 años, entre estos están desde el iPhone 4 hasta el iPhone 6s Plus.



En cuanto a los teléfonos obsoletos, la compañía de la manzanita dice que son aquellos que dejaron de distribuirse hace más de 7 años. Estos modelos van desde el iPhone hasta el iPhone 5c.

Modelos de celulares que ya no se actualizarán en 2023



El resto de los modelos, hasta hace poco seguían recibiendo las actualizaciones del sistema sin ningún problema, sin embargo, con la llegada del software iOS 17 las cosas cambian y la lista de los iPhone que ya no se actualizarán ha crecido.



Es importante recalcar que aunque tu iPhone ya no reciba actualizaciones seguirá funcionando hasta nuevo aviso. Sin embargo, con el tiempo, algunas aplicaciones pueden retrasarse y el soporte será limitado.

