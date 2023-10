Estos son algunos consejos para proteger las cámaras de seguridad de su casa

No cabe duda que la seguridad es un factor muy importante dentro y fuera de casa. Allí no solo las personas se resguardan del clima y las distintas condiciones del ambiente como el frío, la lluvia o el calor, sino también protege de los peligros a los que se está expuesto en la calle.



Es normal que la protección de nuestro hogar también sea una prioridad, pues allí se encuentran seres queridos y parte de las pertenencias y objeto de valor de interés.

En ese sentido, querer protegerla con un sistema de seguridad articulado con alarmas y cámaras de video es una de las opciones más cómodas. Esto porque tienen distintas alternativas que proporcionan una defensa, desde alarmas hasta transmisiones de video y audio en vivo.



(Le puede interesar:Isabella Ateorhortua, ex participante de MasterChef, se retiró de las cámaras por enfermedad).



Aunque estas herramientas son de gran ventaja y contribuyen a la seguridad de su hogar, esto no significa que las mismas no necesiten también de una protección. Por ello, si cuenta con una red de video en casa o pretende adquirir una, debe conocer algunos consejos para preservar su función de vigilancia y seguridad, de acuerdo con la página de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos.

Mantenga privada la red de su casa

Si cuenta con cámaras inteligentes, estas probablemente están conectadas a la conexión wifi de la casa. En caso de que llegue ser interceptada, los delincuentes no solo podrían acceder a sus datos, sino también a los artefactos apropiándose de ellos y manejándolos a su antojo en prácticas inadecuadas, trasgrediendo su privacidad.



(Siga leyendo:Pide a restaurante que revise cámaras de seguridad para espiar a su mujer).



Por ello la entidad recomienda que usar una contraseña sólida del enrutador de señal, actualizar los software de este y comprobar que la red inalámbrica esté encriptada con un sistema de codificación WPA3 o WPA2.

Active las funciones de seguridad del dispositivo de video

Disponer de esta opción contribuye a evitar el hackeo por parte de los ciberdelincuentes que siempre están al acecho. No obstante, estos procesos también suelen ser en línea, así que es fundamental revisar los enlaces y la información que desea proporcionar.



(Lea también:Inteligencia artificial: ¿cómo va a influir en la seguridad vial y en la conducción).



Según la sección de consejos de consumidores del organismo, si la cámara le permite iniciar sesión usando un navegador web, asegúrese de que el domicilio de la página de inicio de sesión comience con 'https', así comprueba que esta no es una página falsa de la que le puedan extraer su información.

@impulzza_n_c Protege tu sistema de videovigilancia de ataques de hackeo con estos 5 consejos para mantener tu sistema CCTV a salvo. #videovigilancia #CCTV #camaradeseguridad#consejos#negocios #empresa #pyme #seguridad ♬ sonido original - Impulzza

184 cámaras de seguridad monitorean más de tres barrios de Bogotá





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias