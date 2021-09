Truco: así puede evitar llamadas comerciales de spam en Android

Aunque no lo crea, existe una función en sistemas operativos Android que le permite identificar esas ‘molestas’ llamadas comerciales.



Para usarla no debe meterse a descargar ninguna aplicación y mucho menos, realizar complejas acciones que lo hagan perder tiempo, pues podrá hacer uso de esta herramienta en tan solo cuatro pasos.



La función salió desde el lanzamiento del sistema operativo Android 10.0, pero no ha sido del conocimiento de la población en general. Estados Unidos fue el primer país en tenerla y tiempo después los desarrolladores quisieron expandirse al resto del mundo.



La razón por la que no es muy conocida es porque se encuentra oculta entre las configuraciones. Esta modalidad le va a permitir identificar las llamadas comerciales de empresas que no tengan que ver con sus servicios, así como números privados que puedan provenir de compañías que lo contactan con el fin de venderle algún producto.



En la pantalla podrá ver el nombre de la compañía y la razón por la cual lo están llamando, sin embargo, está última opción se presenta si la empresa decide comunicarle la finalidad de la llamada.



Le contamos en tan solo cuatro pasos cómo puede activar la herramienta

1. Lo primero que debe hacer es abrir la aplicación de llamadas o el icono de teléfono, que por lo general aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla. Allí puede dirigirse a los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla.

La herramaienta de Android que le permite identificar llamadas comerciales. Foto: Archivo Particular

2. Cuando se oprimen esos puntos se despliega una barra de contenidos con tres opciones. Allí puede oprimir la tecla 'ajustes' o 'configuración'. (dependiendo del celular cambia).

Paso dos para activar la herramienta. Foto: Archivo Particular

3. Encontrará una opción titulada ‘identificador de llamada o spam’, selecciónela.



Paso tres. Foto: Archivo Particular

Por último, va a activar la pestaña ‘llamadas verificadas’ y listo, ya puede identificar los números comerciales.

Paso cuatro. Foto: Archivo Particular

Cabe resaltar, que esta opción solo es válida para sistemas operativos Android 10.0, 11.0 y 12.0.

