Esta es la manera correcta de limpiar sus dispositivos Apple

El cuidado de los dispositivos tecnológicos, en especial el celular o las tablets, requieren de una atención especial, no solo por cuestión de higiene, también para preservar la vida útil del aparato.



En el caso de los productos de Apple, estos se fabrican con distintos materiales y es posible que cada uno de ellos presente unos requisitos de limpieza específicos.

En una limpieza no tan profunda y más general se recomienda utilizar un paño suave y que no desprenda pelusa, evita usar paños abrasivos, toallas, papel u otros artículos de limpieza similares, no limpiar demasiado un producto, ya que este se puede dañar, evitar que entre humedad por las aberturas y no utilizar aerosoles, blanqueadores ni líquidos abrasivos.



Para una limpieza más efectiva cada producto tiene sus propios cuidados, en el caso de Apple, la compañía recomienda limpiar los dispositivos de la marca con la toalla adecuada, alcohol isopropílico del 70 % o toallitas desinfectantes y no usar lejía.

iPhone

En el caso de tener un iPhone se recomienda en primer lugar apagar el aparato, después pasar con cuidado la toallita impregnadas en alcohol isopropílico o la toallita desinfectantes por las superficies exteriores del iPhone.



Las ranuras de audio, altavoz micrófono y carga se limpian con hisopo seco.



En el caso de tener un iPhone de la línea 11 que presentan acabados en vidrio mate texturizado Apple aconseja limpiarlos con un paño humedecido con agua jabonosa tibia ya que otros productos más fuertes pueden afectar la cubierta oleófuga (que repele los aceites) resistente a las huellas dactilares, ademas de rayar el aparato.

iPhone 11. Foto: fp

iPad

Para limpiar su iPad, desconecta todos los cables y apágalo, use un paño suave, ligeramente humedecido y que no desprenda pelusa, evite que entre humedad por las aberturas y no utilice limpiacristales, productos de limpieza del hogar, aire comprimido, aerosoles, disolventes, amoníaco, sustancias abrasivas ni limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar el iPad.



La pantalla del iPad cuenta con un recubrimiento oleófugo; basta con que la limpie con un paño suave para retirar la grasa que dejan los dedos. La capacidad de este recubrimiento para repeler la grasa se irá reduciendo con el tiempo y el uso normal; frotar la pantalla con un material abrasivo acelerará este proceso y, además, podríasrayarla.

Greg Joswiak, vicepresident de Producto y Marketing, presentó la séptima generación de iPad que ahora viene con 'smart conector' para agregar teclado. Foto: REUTERS

Apple Watch

Lo ideal es apagar el reloj y no tenerlo conectado al cargador, pasar con cuidado toallitas con alcohol isopropílico o toallitas desinfectantes por las superficies exteriores del Apple Watch, la correa deportiva y la banda metálica. Evite que entre humedad por las aberturas y no sumerja el reloj en ningún agente limpiador.



En el caso de no tener Alcohol limpie el dispositivo con un paño no abrasivo y, si es necesario, humedezcalo ligeramente con agua o mantenga el Apple Watch bajo un chorro suave de agua fresca y tibia de 10 a 15 segundos y finalmente séquelo con el paño apropiado.



Es importante mantener el Apple Watch limpio y seco. Los jabones, los productos de limpieza, los materiales abrasivos, el aire comprimido, la limpieza por ultrasonidos y las fuentes de calor externas pueden causar daños en el dispositivo.

El nuevo reloj de Apple incluye WatchOS6 con nuevas opciones y funcionalidades, además un acceso independiente a la App Store Foto: Tecnosfera

AirPods o los AirPods Pro

Al igual que los anteriores dispositivos es indispensable el paño suave, si los dispositivos están expuestos a sustancias que puedan causar manchas u otro tipo de daños humedezca un poco el paño y limpie, no intente usarlos o ponerlos a cargar hasta que no estén completamente secos y sin residuos .



Para limpiar las rejillas del micrófono y el altavoz se debe hacer con un bastoncillo de algodón seco, por lo menos una vez por semana, no utilice objetos afilados ni materiales abrasivos para limpiar los audífonos ni permita que entre líquido a las aberturas.

Las almohadillas de silicona vienen un diseño de más consistencia que otros modelos en el mercado Foto: Tecnosfera

Portátil Mac

Para limpiar el exterior de un portátil de la marca Apple, en primer lugar se debe apagar el equipo, luego utiliza un paño húmedo, suave y que no desprenda pelusa, no permitir que entren líquidos por las aberturas ni utilizar sustancias extrañas.En el caso de la pantalla se debe humedecer un paño suave y limpiar de manera circular, siempre con el aparato apagado.

