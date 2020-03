El supuesto plegable del hermano de Pablo Escobar huele a una estafa

Así como lo dijo EL TIEMPO el pasado 4 de febrero, el Escobar Fold 2 sí resultó ser una estafa. Escobar Inc es la marca que comercializa y ofrece a través de su página web teléfonos plegables con especificaciones top y a precios por debajo de la mitad de la competencia. En una primera instancia pareciera que es una gran oferta y, de hecho, la empresa decía ser el próximo "asesino de Samsung".



Sin embargo, algunos creadores de contenido en YouTube especializados en reseñas de dispositivos recibieron, después de muchos meses de haber pedido el dispositivo y de múltiples correos sin respuesta, en sus direcciones postales una caja - con el logo de Escobar Fold - que contenía un smartphone dorado y bastante llamativo.

Hasta el momento, la prensa especializada cuestiona diferentes teorías de lo que puedan estar haciendo a través de Escobar Inc, no obstante, tal y como lo contó Marques Brownlee en un video de unboxing del dispositivo, este se trata de un Samsung Galaxy Fold con unas calcomanías doradas en la parte frontal y una linea dorada en el dorso para ocultar la marca original.

El precio que aparece en la página web el Escobar Fold 1 es de 349 dólares en la versión de 128 gb y 499 dólares en la de 512 gb y en el Escobar Fold 2 de 399 dólares el de 128 gb y de 549 dólares el de 512 Gb.

Foto: Tecnósfera

En redes sociales hay diferentes usuarios que acusan no haber recibido el dispositivo que pidieron desde hace algunos meses. Y una situación similar pasaron los youtubers que hicieron sus pedidos desde hace bastante tiempo y que hasta esta semana recibieron este celular que por su costo, es una gran oferta.

Grupo Privado de Youtube en Italia de los que han comprado el Escobar Fold, 900 miembros y ninguno ha recibido el teléfono, la parte 3 se extiende.... EL INICIO Y EL FINAL. — MARCIANOTECH #ZFlip (@MARCIANOPHONE) March 17, 2020

Según Brownlee, en un inicio pidió el Escobar Fold 1 y nunca llegó; luego se arriesgó nuevamente, pero esta vez con el Fold 2 y tampoco llegó. Recibió algunos correos por parte de la empresa en la que le preguntaban por sus datos personales y, después de constatar quién era, le respondió un tal Javier - encargado de servicio al cliente-, diciéndole que su dispositivo estaba en camino.

Al igual que el youtuber estadounidense, otros creadores de contenidos que cuentan con millones de suscriptores empezaron a recibir los populares celulares. Por otro lado, en la plataforma desde el año pasado, habían algunos canales que ya habían recibido el teléfono y que mostraban en video su unboxing, lo curioso es que la mayoría era canales muy pequeños y creados o el mismo día o un día antes de haber subido la reseña.

Uno de estos videos, aparece con una tag que dice Estocolmo y es precisamente esta ciudad en la que se encuentra el banco al cuál se deben hacer las transferencias bancarias para realizar el pago - que también se puede hacer por criptomoneda-, algo que desde un inicio no genera mucha confianza.

En la cabeza de la marca aparece Roberto de Jesús Escobar Gaviria - hermano del fallecido capo del narcotráfico, Pablo Escobar, en conjunto con Olaf Gustoffson quien figura como CEO y Daniel Reitberg que aparece como Presidente, Secretario y Tesorero.

Aunque la página tiene una dirección en Medellín, más específicamente en El Poblado, esta corresponde a un hotel el cual le dijo a EL TIEMPO no tener conocimiento de esta empresa. Además, no tiene registro en el RUES como empresa constituida en Colombia, pero si aparece en Puerto Rico desde el 2015 con un patrimonio inicial de 100.000 dólares.



Otras dos direcciones también figuran en los documentos oficiales en Puerto Rico; una en la Isla y la otra en Beverlly Hills, (EE. UU.).

Aún no se tiene realmente claro si hay otra finalidad más allá de ser una simple estafa y qué es lo que buscan a través de la marca estas personas que continuamente postean fotografías juntos promocionando sus productos en redes sociales. Pero, es mejor no arriesgar porque cómo lo han dicho expertos en ciberseguridad, no todo lo que brilla siempre es oro.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET