La exitosa compañía estadounidense Apple se ha caracterizado por lanzar al mercado una línea de dispositivos tecnológicos diferentes cada año, como lo son los celulares iPhone, populares en todo el mundo.



En esta ocasión, le contamos sobre algunas recomendaciones sobre su uso que muchos usuarios no conocen.

Los celulares de todas las marcas deben cuidarse para que su vida útil se prolongue por más tiempo. Además, según blogs especializados, seguir las recomendaciones maximiza la eficacia y rapidez de su dispositivo,



El portal Apple Pearr realizó una lista de algunos errores comunes que dañan la durabilidad del iPhone.

Agitar el celular cuando se moja

Si se moja, agitarlo con el fin de buscar que el líquido salga por sus orificios, sin embargo, lo que puede lograr es que su equipo se dañe al extender el agua por todo el dispositivo generado fallas en el sistema.

No formatear el iPhone

Formatear un celular en algunos casos se realiza solo cuando el dispositivo está generando fallas. Lo recomendable es que, si usted tiene su equipo durante más de 6 meses, debe formatearlo por lo menos una vez al año.



Esto con el fin de restaurar el iPhone de manera recurrente ayuda a restablecer los valores de fábrica. Cabe resaltar que para que usted no pierda frecuentemente sus datos debe crear copias de seguridad.

No apagar el iPhone

Muchos usuarios procuran no apagar su celular porque no le ven propósito, no obstante esto es necesario, ya que ayuda a que si existe algún error técnico este se elimine y también ayuda a mejorar el rendimiento y agilidad de su dispositivo.

Ignorar las actualizaciones del sistema

Recuerde que estas actualizaciones tienen el objetivo de hacer mejoras en la seguridad, corrección de errores y nuevas funcionalidades para su celular, por ello cuando le aparezca la notificación puede configurarla incluso para que se instale en horas de la noche.



De no hacerlo, puede ocasionar que si dispositivo sea vulnerable a ataques de seguridad y a perder funcionalidades.

Otra recomendación del portal de 'la manzana mordida' es usar cargadores no certificados, los cuales pueden llegar a deteriorar la batería de su celular.



Por último, si bien es cierto que los forros de silicona ayudan a mantener la protección del teléfono, evitando golpes y daños en su estructura, no retirarlos al momento de carga puede ocasionar más daño del que se puede evitar, ya que el equipo se puede recaliente ocasionando graves daños en el sistema operativo.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

