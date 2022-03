Actualmente los teléfonos inteligentes forman parte del día a día de la mayoría de adolescentes en el mundo. Son múltiples los usos que se le pueden dar a este tipo de tecnologías -fotografía, intercomunicaciones, diseño gráfico, entretenimiento- y uno de los más comunes son las redes sociales.

Precisamente en esta época en la que el celular se volvió casi que una extensión del cuerpo de muchas personas, se han llevado a cabo muchísimos estudios desde áreas como la psicología para lograr entender la compleja relación entre las redes sociales y la salud mental, especialmente en los jóvenes, al ser la población que más las utiliza y que resulta más vulnerable ante ellas.

(Lea también: Elon Musk habló de crear nueva red social, ¿De que se trata?).

Por ejemplo, desde marzo de 2020, médicos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido registraron un aumento en casos de pacientes jóvenes con ‘tics’ nerviosos. Según el medio estadounidense ‘The Wall Street Journal’, los médicos encontraron un factor común: la mayoría de jóvenes habían visto contenido en TikTok de personas con el síndrome de Tourette, el cual causa movimientos involuntarios en el cuerpo.

¿Cuál es la influencia de la redes y cómo afecta a los jóvenes?

Lo que deducen los médicos es que algunos síntomas, particularmente los que refieren a la salud motriz, tienen un componente social. De esta manera, es claro que las redes sociales tienen un nivel de importancia en la vida de los jóvenes y las interrogantes son: ¿Cuál es y Cómo los afecta?. Esto fue lo que intentaron resolver los científicos británicos Amy Orben, Andrew Pryzbylski, Sarah-Jayne Blakemore y Rogier Kievit.



En el estudio, que se ha construido a lo largo de varios años, se analizaron las respuestas de más de 84.000 personas de todas las edades en Gran Bretaña y así se puso identificar que la relación general entre las redes sociales y el bienestar del adolescente es baja. Sin embargo, existen períodos durante la adolescencia en los cuales el uso intensivo de estas produce menor “satisfacción con la vida”.

Depende de la edad y el sexo

La etapas se definieron por factores de edad y sexo. La primera etapa, mujeres jóvenes de entre 11 y 13 años y hombres jóvenes de entre 14 y 15 años. La segunda, en adolescentes de 19 años.

(Le puede interesar: Twitter cumple 16 años y se compromete a combatir la desinformación).



Con respecto a la interferencia de la edad y el sexo en la influencia de las redes sociales en los jóvenes, los médicos concluyeron en el ensayo que la diferencia de edades entre sexos probablemente se deba a que las mujeres llegan a la pubertad más rápido que los hombres.



Sobre la segunda etapa, los médicos comentan que es una edad en la que hay gran agitación social y los espacios cambian: comienzan la universidad, empiezan a trabajar o se independizan de sus padres -en los países del estudio-, por lo que la manera en la que interactúan con las redes sociales cambia.

Aún hay muchos interrogantes

A pesar de que la especificación entre las edades es un gran avance para las investigaciones sobre este tema, aún hay muchos aspectos por descubrir. Por ejemplo, con el aumento del uso de las redes sociales en adolescentes también han aumentado las tasas de depresión, ansiedad y sucidio en los últimos dos años. Aun así, todavía no hay una respuesta científica que explique si existe una correlación o no.



(Siga leyendo: Instagram: publicaciones volverán a aparecer en orden cronológico).



Aunque algunos científicos señalan a las redes sociales como causantes de la disminución de la interacción analógica entre personas, la falta de sueño en los jóvenes o el ejercicio, también hay quienes las defienden por ser una vía de escape para los adolescentes a quienes no se les da bien la interacción social físicamente.



Hasta ahora, las investigaciones que buscan encontrar la relación entre la salud mental, el bienestar de los jóvenes y las redes sociales no han encontrado mucho más que los grupos de edad mencionados anteriormente, pero esperan continuar con las investigaciones para que muestren un panorama más claro.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

- Unos Óscar desconcertantes: entre 'Encanto', 'Coda' y el puño de Will Smith

- ‘Quien detonó la bomba en el CAI sabía que en ese lugar había niños’

- ¿Quién es Jada Pinkett y cómo reaccionó a la bofetada de Will Smith?