Starlink es el servicio de Internet satelital que desarrolla SpaceX otra de las empresas de Elon Musk que busca llevar Internet a las zonas rurales con menos cobertura en el mundo.

Ya tienen cerca de 12.000 satélites en órbita, y las personas o compañías que puedan pagar una mensualidad lo pueden hacer desde cualquier dispositivo.



La conexión por esta vía es de velocidades entre 50 Mbps y 150 Mbps, con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos.



Como no se busca competir con la fibra o las conexiones 5G, la intención es complementarla en zonas de la geografía donde no llega la fibra óptica o las conexiones 4G o 5G no alcanzan a dar cobertura.



El servicio aunque solo requiere de la instalación de una antena cuesta casi los 100 dólares mensuales.

