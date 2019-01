Lo 'retro' está de moda: El Razr V3 de Motorola podría regresar

El icónico Razr de Motorola podría regresar con una versión mejorada, según informes del diario Wall Street Journal. El equipo, que se espera sea lanzado en febrero de este año, retomaría el estilo 'flip phone', pero también contaría con una pantalla plegable.



Según el medio, Lenovo (actual dueño de Motorola) estaría trabajando de la mano con el operador estadounidense Verizon para vender en exclusivo los dispositivos Razr en los EE. UU. en un precio que ronda los 1.500 dólares.

En 2004, Motorola lanzó el Razr V3, un celular 'ultraplano' y plegable, el equipo rápidamente se convirtió en un símbolo de estatus y pronto, muchas celebridades como David Beckham y Fergie comenzaron a ser su imagen. Inclusive, en 2015, la cantante británica Adele retoma la imagen del 'flip phone' para su video Hello.



Pero esta no sería la primera vez que se intenta revivir al Razr. De acuerdo con el portal especializado The Verge, en 2011 y 2012, Motorola también se unió a Verizon para lanzar una serie de 'smartphones' Droid RAZR.



La popularidad del Razr V3 ha sido tal que Motorola terminó vendiendo más de 130 millones unidades a nivel mundial, lo que le ha dado el título de uno de los celulares más vendidos en la historia.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET