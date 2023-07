El mercado de los celulares de segunda mano y en especial el segmento de los smartphone reacondicionados viene despertando cada vez más interés entre los consumidores.

Según cifras de la firma Persistence Market Research, en América Latina el tamaño del mercado de los renovados (reacondicionados) asciende a los US$2.900 millones. Al segmentar por países, Colombia aparece en la cuarta posición con una valoración de mercado de US$103 millones, después de Brasil, México y Argentina.



Frente a los envíos de estos equipos, la consultora destaca que en lo corrido de este año la región ha recibido 10,5 millones de celulares reacondicionados. En el caso de Colombia, han llegado 373.000 de unidades, mientras que en países como México y Argentina las cifras asciende a unos 3,5 millones y 1,6 millones, respectivamente.



Por su parte, datos de la firma Statista apuntan a que la compra de productos de segunda mano se ha convertido en una “tendencia que ha venido para quedarse”. Tanto así, que en 2020 las ventas de teléfonos usados y reacondicionados ascendieron a más de 225,5 millones de unidades a nivel global, es decir, un 11,2 por ciento más que en 2019. Asimismo, se “espera que en 2024 se rebase el umbral de los 350 millones de unidades vendidas”, proyecta la firma de investigación de mercados.

Así está el mercado local

Para Jorge Palacio, presidente de Clevercel, plataforma enfocada en la venta de celulares de segunda mano, este mercado toma más protagonismo en la toma de decisiones de los consumidores, “tanto por el tema de los precios como por el impacto al medio ambiental”.



“Si bien el porcentaje de los celulares de segunda mano sobre el total de celulares vendidos es bajo (hablamos de aproximadamente un 4 por ciento en el mercado local) se espera que esa participación crezca a tasas cercanas a doble dígito en los próximos años”, comenta Palacio.



Asimismo, el ejecutivo comenta que pese a la desconfianza que existe en torno a la venta de celulares de segunda, en los últimos tres años la plataforma ha vendido 120.000 celulares en los países en donde hace presencia (Colombia, México y Perú). Para este año, la apuesta es superar la meta de los 100.000 dispositivos.



“La gran barrera es la desconfianza del usuario y en la medida que existan jugadores que lleguen con una promesa de valor en torno a la calidad, la garantía, la legalidad, precio y variedad de portafolio, esa confianza permite que se desarrolle el mercado”, resalta Palacio.



Entre los equipos más buscados por los consumidores, Palacio destaca “que en el mercado secundario la marca iPhone representa casi el 50 por ciento de las ventas a nivel mundial. Equipos como el iPhone 11 y 12 Pro Max han tenido mucha demanda, seguido de equipos Samsung como el Galaxy S22. Otra de las marcas más buscadas por los consumidores es Xiaomi”, afirma.

Las diferencias

Pero si usted es uno de esos consumidores que quieren ahondar más en el tema o está interesado en comprar un celular de segunda o uno reacondicionado sepa que existen diferencias, que si bien no saltan a la vista, son grandes factores que pueden influir en la decisión de compra.



Sebastián Jiménez, director general y fundador de Refurbi, empresa colombiana especializada en el reacondicionamiento de dispositivos, explica que mientras un celular de segunda mano es aquel que no sufre ningún tipo de modificación y solo se traslada de un comprador a otro, los equipos reacondicionados, por su parte, sí pasan por procesos de cambios de piezas defectuosas y hasta cambios en sus baterías.



“Estos dispositivos deben pasar por un proceso de inspección, se les realizan pruebas para saber cuáles son las piezas que deben ser reemplazadas. Es importante que esas piezas sean cambiadas por las originales. En nuestro caso, nosotros ponemos las baterías, que son marca Refurbi, y que se fabrican en China con la misma capacidad que tienen las baterías originales, todo con el propósito de que el dispositivo quede en las mismas condiciones y pueda ser reintroducido. Estos celulares tienen una vida útil de dos a tres años”, destaca Jiménez.



Asimismo, el director de Refurbi comenta que este mercado ha venido ganando más consumidores, por lo que ya cuentan con una fábrica de reacondicionamiento en Funza, Cundinamarca, y trabajan de la mano de grandes marketplaces como Éxito, Mercado Libre y Linio, entre otros. “Acceder a equipos de alta gama se vuelve cada vez más costoso. Por eso el mercado de los reacondicionados es una gran alternativa. Nosotros llevamos cuatro años operando y nuestros facturación van en aumento.



Esperamos vender este año en el país más de 30.000 unidades de reacondicionados.



A la hora de comprar estos equipos, la compañía Woden, enfocada en los modelos de economía circular en el sector de las telecomunicaciones, aconseja verificar cinco puntos claves como la garantía otorgada, la capacidad de la batería, la capacidad de almacenamiento, validar el estado cosmético (cómo se ve el equipo) y que no presente golpes o rayones. Y, por último, verificar los accesorios complementarios.

