No, no espere ver un iPhone 5G este año

Como siempre, todo depende de a quién se le crea. Pero con un récord como el de Ming-Chi Kuo, un analista de TF International Securities y leaker profesional de todo lo relacionado con Apple, creer suele ser el camino correcto.



Bueno, pues si usted elige creerle al analista y sus contactos en la cadena de producción del iPhone, Apple lanzaría un modelo premium con capacidades 5G el año entrante y llevaría esa tecnología a todos sus smartphones en 2021.

Es decir, abandone toda esperanza de un modelo 5G este año.



Eso pone a Apple dos años detrás de rivales como Samsung y Huawei que ya anunciaron modelos 5G de sus flagships. En su momento, la sola idea de que la compañía esperara hasta el año entrante llevó al consultor de la industria inalámbrica Chetan Sharma a declarar a la agencia Bloomberg: “Probablemente puedan arreglárselas en 2019 sin un teléfono 5G. Pero en 2020, si no tienen un terminal de quinta generación, podrían ver afectada su participación en el mercado no solo en EE. UU., sino también en otros”.



Pero no es una jugada inusual para la firma de la manzana. Su estilo suele ser el de llegar ‘tarde’, cuando la tecnología ya se ha asentado y los consumidores han perdido el miedo de adoptarla.



Una red 5G con mayor despliegue y una experiencia limitada de los early-adopters puede jugar a favor de las ventas de un iPhone 5G. Es lo que han hecho desde el inicio, cuando lanzaron el iPhone original con conectividad 2G y luego el 4S sin 4G, cuando ya muchos comenzaban a adoptar el nuevo estándar.



De momento, se estima que hay unos 30 modelos de dispositivos con capacidades 5G listos para funcionar este año en un cada vez mayor número de redes en todo el mundo. Esa es una transición mucho mas rápida que la que vivió el 4G, asegura Cristiano Amon, presidente de Qualcomm. “Por primera vez, los dispositivos van por delante de la red”, dijo.



Países como China y Corea del Sur jalonan este fenómeno. Este último se convirtió en abril en el primero con redes 5G en la totalidad de su territorio y alcanzó, con las ventas de tres operadores, el primer millón de usuarios apenas 69 días después de encender la señal.



Se cree que la quinta generación de tecnologías de comunicación móvil será clave en la llamada cuarta revolución industrial ya que permite transmitir datos mucho más rápido, tiene una latencia (tiempo de respuesta) mucho menor e interconecta con solvencia diversos dispositivos a la vez sirviendo de soporte al internet de las cosas.



Redacción Tecnósfera