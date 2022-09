Apple lanzó el iPhone 14 en el Apple Event de este año. Con las características del nuevo celular también llegó una gran polémica: el uso obligatorio de la eSIM para los dispositivos que se venderán en Estados Unidos. Si bien este solo se enfocado en territorio estadounidense, por el momento, ¿cómo afectará esta tecnología a las personas o empresas que traen sus celulares de ese país?

El uso de la eSIM no es exclusivo de Apple y tampoco algo que se haya creado recientemente. Ya en 2016, durante el Mobile World Congress, la GSMA (Global System for Mobile Communications) que asocia a los más importantes operadores y fabricantes de dispositivos, se presentó esta tecnología.



Grandes operadores del mundo, como AT&T, Telefónica u Orange, junto a fabricantes como Samsung, Apple, Huawei, LG, Microsoft o Sony, dieron su apoyo al uso de la eSIM en los celulares. De esa manera, la SIM virtual iría tomando terreno en los nuevos dispositivos que se fabricasen a partir de ese año. Además, esta tecnología no es exclusiva para los teléfonos móviles, pues pueden usarse en smartwatches y otros gadgets.

¿Qué es exactamente la eSIM que usará el iPhone 14?

La eSIM es la tarjeta SIM que todos conocemos, pero que estará incrustada en el celular. Es decir, ya no tendremos que colocar este chip cada vez que nos compremos un celular o cuando cambiemos de número u operador.



Esta funciona de forma virtual y ahorrará espacio en el dispositivo, pues ya no tendrá la bandeja para colocar el SIM. Actualmente miden 6x5 mm y tiene el mismo grosor de una nanoSIM (0,67 mm). Es decir, nos olvidaremos de colocar la tarjeta cada vez que cambiemos de celular. Solo se asocia el número, a través del operador con la app que utiliza, y listo.

¿Cómo funciona la eSIM que usará el iPhone 14?

De acuerdo con Obed Meléndez, CEO de FEXPRESS, el uso de la eSIM es fácil y seguro, pues lo ha probado de primera mano con una empresa de telefonía: Waoo. “Te descargas la aplicación, que es para Android y iOS, y me indicaron los pasos.



Te piden una validación de tu DNI,o documento de identidad, te escanean la cara para verificar que efectivamente la línea estará a tu nombre y seas tú la persona.



"Esto me parece genial porque con el chip físico, lo puede recibir un tercero. Cualquiera podría sacar un chip sin necesidad de validar el tema de los datos. En este caso, validan el DNI y los datos biométricos con el rostro. El sistema te da el ‘ok’ y te generan un usuario y contraseña”, asegura.



Además, con el uso de la eSIM, las personas ya no tendrán que ir o llamar a las operadoras para averiguar sobre los planes o costos, además de que se puede usar dos números en un mismo dispositivo.



“Dentro de la app tienen una cierta cantidad de planes para que escojas. Probé con uno básico. Y tengo dos opciones en este momento. Tengo un número de una operadora y uno de otra. Uno virtual, por así decirlo, y el otro físico”, agrega Meléndez.​

Vista previa del iOS 16 Foto: Apple

Asimismo, el iPhone te da la opción para que escojas qué datos y de qué operador quieres usar. “En el menú del iPhone 13 te sale todo eso. Desconecté mi WiFi y lo probé. Todo bien con los datos, con las llamadas. De momento, funciona superbien”, afirma.



El beneficio también está en el momento en que quieres cambiarte de operador, pues ya no tienes que comprar un nuevo chip o dirigirte a una agencia. “Tienes la opción de la portabilidad. Yo les dije ‘quiero poner mi número’ y me dijeron ‘no hay problema, señor, le ponemos su número’”, indica.



Por otra parte, funciona exactamente como una SIM. Es decir, pese a que el nombre eSIM y su descripción indicarían que necesitas internet para usarla, en realidad no es el caso. Puedes llamar a otro número sin ningún incoveniente, así no tengas acceso a datos o WiFi.

¿Qué desventajas tiene la eSIM que usará el iPhone 14?

Para Meléndez, la tarjeta SIM virtual no tiene ninguna. “Para mí esto es nuevo, pero de momento no le encuentro una desventaja. Todo lo contrario”, asevera. “En el caso de Apple, le reducirá el espacio. Ellos siempre tratan de usar menos espacio dentro de su equipo y, al no tener un slot dentro, podrán usarlo para otras cosas”, añade.



Si bien la eSIM es un dispositivo físico, no necesita de más espacio, como lo haría una SIM usual. Esto se debe a que, como un procesador o cualquier otra parte de los celulares actuales, no tiene la necesidad de ser ingresado o retirado por lo usuarios. Es decir, no necesita de las herramientas, como la bandeja, el seguro y el pin metálico para ingresarlo. Es parte del dispositivo e invisible a simple vista.



Las empresas telefónicas tendrán que acoplarse a la nueva tecnología. “Lo más probable es que las operadores grandes también lo hagan. Porque no es muy complicado el tema del chip electrónico. Seguramente se pondrán a la par con la tendencia”, indica.



Esto va a ser importante para quienes compran productos desde Estados Unidos. “Movistar en Ecuador ya ofrece eSIM. Si lo saca Apple, los demás irán al compás de ellos”, asegura. En Perú, ninguna de las operadoras consideradas “grandes” tiene este servicio, pero, como señala Meléndez, tendrán que acoplarse a la tendencia con el pasar de los meses.



En Colombia, en el 2018, Claro lanzó la esim que sirve para el Apple Watch Cellular, es decir, puede salir a hacer otras actividades como montar bicicleta o a correr, y dejar el celular en la casa y puedes contestar o hacer llamadas desde el reloj, así esté a cientos de kilómetros de distancia.



Y para los teléfonos móviles, basta con acercarse a un CAV -Centro de Atención y Servicio- de Claro y solicitar que te cambien tu línea de una sim card normal a una virtual, teniendo en cuenta los modelos de los teléfonos que lo soportan.



Los usuarios puede tener varias sim virtuales en tu teléfono, en el caso de los iPhone que tienen dual sim, por ejemplo puede tener una virtual para la línea personal y otra normal para la línea corporativa.

