En el mundo de la tecnología existen diversos trucos para preservar la vida útil de los dispositivos y si se trata de los celulares aún más, pues son aquellas herramientas a las que más uso se les da. Con el paso del tiempo se han convertido en esenciales para el trabajo, dejando atrás la idea de que únicamente conectaban a seres queridos.

Facebook Twitter Linkedin

Tampoco se recomienda cargar el celular en lugares públicos. Foto: iStock

Entre las preocupaciones de los usuarios está cómo hacer que la batería dure más, pues en particular algunas marcas tienen esta falencia. Acciones tan fáciles como desconectar el celular tan pronto cargue al 100%, desactivar algunas notificaciones y regular el brillo del dispositivo resultan de gran utilidad.



Pero ¿sabía usted que apagar la conexión automática al Wifi también sirve? Esta función en particular consume demasiada batería y, en caso de estar fuera de casa o de su lugar de trabajo, resulta inservible. El consejo es desactivarla tan pronto salga.



(Siga leyendo: Si su portátil no enciende siga alguna de estas recomendaciones).



Sin embargo, esta no es la razón principal para hacerlo. Resulta que al tener esta función encendida su dispositivo se puede conectar a redes abiertas, exponiendo sus datos personales y dirección IP a terceros.



De esta manera ciberdelincuentes suelen cometer ciertos delitos, pues tienen acceso incluso a sus cuentas bancarias y ubicación.



(Lea también: ¿Por qué no es bueno cargar la batería de los celulares en lugares públicos?).



Por eso siempre la mejor opción es conectarse únicamente a redes confiables y, de ser posible, tener una VPN para proteger completamente sus datos.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS