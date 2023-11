El caso de la alarma fantasma en iPhone: joven se vuelve viral por la anomalía

Desde la nueva actualización de iOS, varios usuarios de Apple han manifestado en sus redes sociales que han estado fallando ciertos aspectos como el botón de volúmen al momento de ingresar a WhatsApp, así como apagones que anteriormente no se habían presentado.



En este caso una usuaria de TikTok expresó que su iPhone está teniendo comportamientos extraños: “Tengo un tipo de falla o problema en mi iPhone que ningún empleado de Apple puede resolver, así que voy a TikTok porque necesito ayuda y es literalmente la predicción de mi existencia y me molesta mucho”.

La alarma fantasma



La joven demostró con capturas de pantalla que todos los días a las 9:25 de la mañana siempre se le activa una alarma, la cual no tiene configurada en su teléfono celular. Explicó que estas alertas comenzaron de manera repentina, pero ella no le prestó mucha atención.



Sin embargo, este curioso hecho se ha repetido durante unos 4 a 5 días, adicional a esto, solo funciona cuando su dispositivo móvil no tiene activada la función de silencio: “Lo que obviamente no es normal para una alarma. Y solo suena una vez, normalmente seguiría sonando hasta que presione repetición o detener”, dijo la internauta.



Sin embargo, cuando el teléfono tiene activada la opción de cancelar los sonidos, igualmente le llega una notificación de que tiene una alarma. Adicional a esto, agrega que le ha sucedido con tres de los celulares que tuvo anteriormente con Apple.



“Cada vez que obtengo un nuevo iPhone se transfieren los datos porque no quiero empezar de nuevo, mi alarma de las 9:25 a.m. viene con ella y es lo más estresante. Estoy convencida de que voy a morir a esa hora, es como si fuera una predicción de mi muerte”, expresó la usuaria.



Seguido a esto, pregunta si alguien tiene una solución que no implique limpiar su teléfono porque eso no va a funcionar para ella, debido a que no quiere perder todos sus datos.



Ante esto, algunos comentarios dijeron que eso lo podía realizar desde la opción de su horario de sueño, lo cual ella desmiente realizando diferentes pruebas y grabando su pantalla. Luego, un internauta la sugirió mantener presionada la notificación de alarma y ver si podía salirle algo que le ayudara con su problema.



Por lo que la chica lo intentó pero no apareció nada, deslizó el mensaje de alarma hacia la izquierda para ver las opciones y no la dejaba acceder a ellas, por lo que la única solución que encontró fue eliminar la aplicación de reloj de su iPhone.

Apple presenta nuevo iPhone con cargador USB-C

