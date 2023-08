Las olas de calor pueden dañar muchos aparatos electrónicos y por esto es importante recordar que no solo debe cuidar su salud y bienestar. Por ejemplo, los celulares pueden sufrir afectaciones.

Durante una ola de calor, las temperaturas diurnas y nocturnas son significativamente superiores a las normales para la temporada y la ubicación geográfica en particular. Este evento climático puede afectar tanto áreas urbanas como rurales y tener diversas consecuencias para la salud humana, el medio ambiente, la economía y la tecnología.

¿Cómo cuidar su celular del calor?

La primera calve es evitar la luz directa del sol en los celulares, procurar usarlos en lo posible en un espacio con sombra y si lo deja reposando que esté en una superficie fría para que no empiece a sobrecalentarse.



Por otro lado, en los días en los que haya más calor, puede quitarle la funda y así el dispositivo no tendrá un elemento que eleve la temperatura del ambiente. Algunos 'forros' tienen por dentro un material afelpado que puede aumentar el calor.



Si no está usando el dispositivo, apague la pantalla y así no esforzará sin necesidad el celular. Teniendo en cuenta que esta operación también genera que su temperatura empiece a elevarse.



Reducir el el brillo de la pantalla puede ser otra alternativa y a pesar de que esto pueda generar alguna incomodidad para ver el celular, en las oportunidades en las que pueda, debería cuidar de la pantalla incluso utilizando el modo oscuro.

