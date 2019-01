Cambio en las reglas para el uso de drones en EE.UU.

Una serie de propuestas publicadas este lunes por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos haría posible que cambien las reglas para el uso de drones.



El nuevo marco regulatorio, anunciado por la secretaria de Transporte, Elaine Chao, en un discurso en Washington, buscaría expandir considerablemente los vuelos civiles y reforzar la seguridad, haciendo posible por primera vez vuelos de rutina sobre personas y en la noche, siempre que los operadores por control remoto tomen precauciones de seguridad.



Actualmente, los drones civiles no pueden operar directamente sobre las cabezas de las personas, pues bajo la regulación de la Administración Federal de Aviación, podrían causar accidentes.

Eso efectivamente hace que sea imposible usarlos legalmente para una gran cantidad de propósitos, incluidas la inspección de sitios de construcción urbana, la entrega de desfibriladores en escenas de accidentes de carretera y la fotografía de áreas densamente pobladas.



Dentro del nuevo marco regulatorio, la Federación está recibiendo propuestas del publico y la industria sobre cómo diseñar las futuras restricciones para los drones, si por ejemplo es necesario construir un nuevo sistema de control de trafico aéreo especializado.

¿Qué dice la industria?

Algunos consideran la norma como una manera de abrir el potencial comercial de los pequeños drones civiles, como plataforma de lanzamiento para una variedad de usos que va desde la entrega de paquetes por parte de compañías como

Amazon y Wing o usos para fotografía y videos por parte de canales de televisión.



No obstante, por más optimista que parezca la nueva regulación, según la Administración Federal de Aviación, podría tomar un año o más completar las medidas después de que se propongan, lo que significa que los vuelos generalizados entre multitudes probablemente no se permitirán hasta 2020 o mas adelante.



De acuerdo con la organización, el propósito es establecer normas flexibles que sean "tecnológicamente neutrales", a fin de permitir que la industria de la no tripulación, con sus rápidos cambios, continué innovando.



Si bien los cambios podrían expandir dramáticamente algunas operaciones con aviones no tripulados, en gran medida mantiene vigentes las restricciones actuales que requieren que la mayoría de los vuelos se mantengan a la vista de un operador, lejos de los aeropuertos y otros sitios críticos, y por debajo de los 122 metros.



TECNÓSFERA

*Con Bloom