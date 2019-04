Así es el servicio de drones mensajeros que ya funciona en Australia

Project Wing, la compañía de drones propiedad de Alphabet, lanzó esta semana en Canberra, Australia, su primer servicio de entrega. Esto, luego de que la autoridad aeronáutica del país le concediera la aprobación regulatoria con la que podrá llevar los encargos a más de 100 hogares en los suburbios de Crace, Palmerston y Franklin.

Después de 18 meses de pruebas y más de 3.000 envíos con éxito, Wing, hermana de Google, empezó a implementar el servicio que permite a los clientes ordenar artículos como alimentos frescos, café caliente o productos de venta libre desde una aplicación móvil. La firma, promete hacer llegar los pedidos directamente a los hogares en poco tiempo mediante drones.



“Si tu hijo está enfermo en casay quedaste sin paracetamol, olvidaste comprar pan fresco en la tienda, o simplemente quieres pedir tu desayuno sin la molestia de conducir hasta la cafetería, Wing está trabajando de la mano con las empresas locales de Canberra para brindar a los clientes la oportunidad de recibir una gama de productos en unos pocos minutos”, afirmó la empresa en un comunicado.

El servicio, que funciona en asocio con negocios locales como cafeterías y farmacias, tiene también algunas restricciones: los drones solo podrán volar entre las 7 a.m. y las 8 p.m. de lunes a viernes o de 8 a.m. a 8 p.m. los domingos. No podrán circular sobre carreteras principales ni volar muy cerca de las personas.

Por su parte, los clientes recibirán una capacitación de seguridad sobre cómo interactuar con los drones.



Project Wing predice que el costo de cada domicilio hecho por los aviones no tripulados podría valer entre 30 y 40 dólares australianos. Además indicó que en 2030 estos drones podrían entregar hasta uno de cada cuatro pedidos de comida.



Desde 2014, año en que la empresa empezó su proyecto en Australia, ha entregado más de 3.000 productos entre alimentos, artículos para el hogar y productos fármacos de venta sin receta médica.



“La retroalimentación que hemos recibido durante los ensayos ha sido valiosa y nos ha ayudado a refinar nuestras operaciones para satisfacer mejor las necesidades y expectativas de las comunidades en las que operamos”, añade el texto.

Un mercado que pretende extenderse

Según informó Reuters, en el próximo mes la Administración Federal de Aviación de los EE. UU. Podría otorgar la primera licencia de pedidos a través de drones. Con esta noticia se prevé que la hermana de Google entre al mercado estadounidense.



"El próximo mes esperamos anunciar que tendremos nuestro primer certificado de compañía aérea para operar una aerolínea no tripulada", dijo en una conferencia en Singapur el director ejecutivo de la Oficina de la FAA del Sistema de Aviones No Tripulados, Jay Merkle, a Reuters.



