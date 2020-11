Dispositivos Android antiguos quedarían obsoletos para el 2021

Según anunció Let's Encrypt, una de las autoridades de certificación de páginas web, a partir del 1 de septiembre de 2021 expira el acuerdo con Android lo que significa que aquellos dispositivos con Android 7.1 o versiones anteriores tendrán problemas en más del 30 por ciento de las páginas web que están línea.



Esta falta de soporte en el certificado llevaría a que estos teléfonos inteligentes no puedan conectarse aproximadamente con un tercio de los dominios web que están registrados actualmente.

Al tener este software más antiguo que no confía en el certificado raiz de LEr's Encrypt, podría llevar a que se presenten algunos problemas de compatibilidad, según dijo el desarrollador pincipal de Let's Encrypt, Jacob Hoffman - Andrews.



"Cierto software no se ha actualizado desde 2016 todavía no confía en nuestro certificado raíz, ISRG Root x1. En particular, hablamos de versiones de Android anteriores a la 7.1.1. Eso significa que esas versiones anteriores de Android ya no confían en los certificados emitidos por Let's Encrypt", dijo Hoffman - Andrews.

No obstante, desde la organización señalaron que existe una opción para poder seguir utilizando estos dispositivos a través del navegador Firefox, ya que esta se basa en su propio almacén de certificados que incluye de forma nativa la raíz de Let's Encrypt, pero no aseguran que las aplicaciones que se basen en este certificado funcionen y que puedan utilizarse más allá del navegador.



Aunque el acuerdo no finaliza hasta el próximo año, Let's Encrypt dijo que dejará de tener soporte apartir del 11 de enero de 2021 y que seguirán existiendo para los sitios y servicios que incorporan el certificado hasta septiembre del otro año.

De acuerdo con la compañía, esto no afectaría el funcionamiento de los smartphones si no están conectados a internet.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET