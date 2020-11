Estos son los dispositivos compatibles con la plataforma de Disney+

Después de meses de espera, muchos de los fanáticos latinos de Disney pueden respirar tranquilos. Y es que desde el martes 17 de noviembre la plataforma de 'Streaming' Disney Plus empezó a estar disponible en 18 países de América Latina, incluido Colombia.



El producto llega al país a hacerle competencia directa a otras empresas con servicios de suscripción similares como Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ y HBO.



Para seducir en este reñido mercado, ofrece más de 500 películas y más de 7.000 episodios acumulados de docenas de series. Sin embargo, el servicio no incluye televisión en vivo.



Los títulos disponibles hacen parte de casas productoras tan importantes como Pixar, Lucasfilms ('Star Wars'), Marvel y National Geographic. Todas son propiedad de la compañía del ratón Mickey Mouse.



Además, según le contó Natalia Scalia, jefa del Negocio Directo al Consumidor de The Walt Disney Company Latin America, a 'Portafolio', se preparan 70 producciones originales para la región.

Por fin llegó el día 🙌 Y, quizás, esto es lo último a lo que le des RT antes de entrar a #DisneyPlus.

Desde que se estrenó en Estados Unidos y Canadá, en noviembre de 2019, Disney Plus ha logrado 73 millones de suscriptores a nivel mundial, sumando los millones que tuvo cuando fue lanzado en partes de Europa el 24 de marzo. Con su más reciente expansión en Latinoamérica espera conseguir varios millones más.



Para el caso de Colombia el precio de suscripción mensual es de 23.900 pesos, mientras que el anual es de 239.900. En ambos planes el usuario tiene una 'ventana' de prueba de siete días en los que puede cancelar la compra.

¿Cómo suscribirse?

Una de las series exclusivas de Disney Plus con más expectativa es 'The Mandalorian', cuya historia transcurre en el mundo de 'La Guerra de las Galaxias'. Foto: Disney+

1. Ingrese a la página web oficial de Disney Plus.



2. Seleccione el plan de su preferencia haciendo clic en 'Pruébalo sin costo'. Tenga en cuenta que este botón hace referencia al periodo de prueba (siete días) en el cual no se le cobrará de la cuenta con la que haga la inscripción. El cobro, entonces, empezará a correr desde el octavo día, a menos que cancele la suscripción antes.



3. Luego tendrá que completar su correo electrónico, aceptar los términos y condiciones, y elegir una contraseña.



4. Al final, debe completar su información de pago que, hasta el momento, en Colombia y Argentina solo puede realizar con tarjeta de crédito o débito VISA, Mastercard o American Express. Se espera que en estos dos países se habilite la opción de PayPal en las siguientes semanas.



Una vez hecha la compra podrá usar Disney Plus hasta en cuatro dispositivos de manera simultánea, y hacer descargas en máximo diez.

Dispositivos compatibles

Así se ve parte de la pantalla de inicio al ingresar a Disney Plus. Foto: Captura de imagen de Disney+

Disney Plus se podrá usar en computadores de mesa y portátiles, dispositivos móviles, televisores inteligentes y hasta en consolas de videojuegos.



En computadoras se puede acceder en sistemas operativos desde Windows 10 y MacOs 10.10 para el navegador Chrome 75+, Windows 10 y versiones posteriores para Microsoft Edge, Windows 7 y MacOS 10.9 o versiones posteriores para Firefox 68+, Windows 8.1 o posteriores para Internet Explorer 11, y, finalmente, macOS 10.12 (Sierra) o versiones superiores para Safari 11+.



Tanto para Windows como para MacOS lo único que debe hacer es ingresar a su cuenta en la misma página que usó para suscribirse.



Para el caso de celulares la aplicación para ver el contenido puede ser descargada en dispositivos Android con sistemas operativos 5.0 o posteriores.



La misma 'app' podrá descargarse en iPhone, iPod Touch y Tabletas Apple con sistemas iOS 11.0 o posteriores.



Así mismo, los 'Smart Tv' compatibles para usar Disney Plus son los modelos LG versión 2016 en adelante, Samsung con Tizen versión 2016 en adelante, Sharp serie AQUOS, y Sony serie Bravia.



También puede ser usado en otros sistemas que cuenten con Airplay, Airplay2, Android TV o Roku TV, que son complementos integrados en los televisores que se integran con teléfonos inteligentes y tabletas.



Tenga en cuenta que no todos los 'Smart tv' tienen preinstalado el acceso a Disney Plus, por lo que en caso de no tenerla debe descargarla desde su tienda de aplicaciones.

Por último, las consolas de videojuegos compatibles con Disney Plus son desde la Sony PlayStation 4, la Playstation 5, y las Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Para estas consolas el servicio está disponible desde las tiendas virtuales integradas a esos sistemas.

