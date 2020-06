¿Qué celulares estarán libres de impuestos en el día sin IVA?

Este viernes se llevará a cabo el primer días de los decretados por el Gobierno Nacional como día sin IVA. El 19 de junio se podrán comprar diferentes productos que estará exentos del impuesto al consumo. Conozca cuáles dispositivos tecnológicos puede comprar.



Según dice el decreto, en los días sin impuesto al consumo, las personas podrán comprar bienes de tecnología cuyo valor sea igual o inferior a $2.800.000. Esto quiere decir que dispositivos de gama alta como un iPhone 11 o un Galaxy S20 no tendrán ese descuento.



No obstante, hay una gran variedad de dispositivos en las tiendas virtuales que podrá comprar y que no tendrá que pagar el 19 por ciento del impuesto al consumo.



En ese caso, si usted está pensando en cambiar su celular o hacer una mejora para tener un equipo que se ajuste a sus necesidades de trabajo o estudio, o por otro lado comprar algún complemento para su teléfono celular, este es el momento ideal para hacerlo. Pero tenga en cuenta los siguientes detalles.



De la marca coreana, Samsung, el ahorro se verá evidenciado en referencias de celulares Samsung como: Galaxy Note 10, Galaxy S10, Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A51 y el recientemente lanzado Galaxy M31 (todos por debajo de los $ 2.800.000).



También en celulares como el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S, el Huawei P30 Pro o P30 Lite, Y9 128 GB, el Motorolla One Hyper, Huawei Nova 5T, Motorolla One Zoom, Honor 8X. O si está buscando un iPhone, el iPhone 8 de 64 GB o el nuevo iPhone SE 2 de 64 GB también están dentro del rango de precio.



Cabe recordar también que, en la actualidad en el país, los celulares por debajo de 22 Unidades de Valor Tributario -$783.353- ya están exentos del IVA, por eso, es importante que tenga en cuenta que el nuevo beneficio no se aplicará a los celulares que estén por debajo de este precio. Entonces, durante esta actividad económica, no tendrán IVA los equipos que están en un rango de entre $783.353 y $2.848.560.



Así mismo, estarán exentos del IVA otros dispositivos tecnológicos como tabletas, audífonos - bluetooth o con cable-, parlantes así como cualquier equipo de comunicación o aparato eléctrico que se use en el hogar cuyo valor se encuentre entre los rangos mencionados.

¿Cuánto y cómo puede comprar?

En el decreto, el Gobierno Nacional señaló que las compras tanto presenciales, como digitales se beneficiarán de esta medida; por lo que podrá hacer las compras a través canales virtuales, operadores de celular, tiendas especializadas y almacenes de cadena.



Recuerde que los pagos podrán efectuarse mediante tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos de pago electrónico. Ahora, el decreto también especifica que existe un límite de unidades para comprar. En ese sentido, el consumidor puede adquirir hasta tres unidades del mismo producto.



Algunas compañías ofrecen alianzas con servicios premium que le podrán ofrecer cuentas gratuitas en plataformas Netflix, Spotify, Youtube Premium, Google o Microsoft, líderes en música, juegos y productividad y normalmente cobran un valor mensual para ofrecer sus servicios.



Así mismo, es importante que no olvide la garantía, de nada sirve ahorrarse unos pesos si el equipo que adquiere no tiene garantía, ni acompañamiento postventa; por eso, es importante que antes de efectuar la compra se asegure que su proveedor le ofrezca garantía de un año y acompañamiento en canales de atención las 24 horas.

