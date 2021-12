Los computadores y equipos de comunicaciones es una de las categorías que cubre el día sin IVA.



Como su nombre lo indica, esta jornada establece el 19 % de descuento en algunos artículos con este valor de tributo. Sin embargo, existen algunas restricciones con relación al monto límite. De hecho, esta categoría tiene el tope más alto, pues el valor máximo para el que aplica es de 2.904.640 pesos.

Aquí le contamos cuáles son los computadores y celulares a los cuales varias tiendas de cadena le han aplicado la exención.



Celulares

Samsung Galaxy A32 128GB

Samsung Galaxy A32 Foto: Samsung

Este ejemplar de la marca Samsung, según tiendas de cadena y con el 19 % de descuento, puede valer entre 788.179 y 835.210 pesos.



El precio habitual es de 979.900 pesos.



Según la marca, este dispositivo tiene 128 GB de almacenamiento, cuenta con un sistema operativo de Android 10 y una cámara de 20.0 MP.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB Foto: Xiaomi

Según portales de compra, este dispositivo cuesta alrededor de 1.500.000 millones de pesos.



Sin embargo, hoy por ser el día sin IVA, está costando alrededor de 1.350.000 pesos aproximadamente.



Este artículo de la marca Xiaomi cuenta con un sistema operativo Android 11, 128 GB de almacenamiento y una memoria RAM de 6G.

Apple iPhone 12 Mini 256 GB White Usado

Apple iPhone 12 Mini 256 GB White Usado Foto: Apple

Este ejemplar de la marca Apple, según la tienda Éxito, con el 19 % de descuento tiene un precio de 2.700.000 millones de pesos, aproximadamente.



El precio habitual es de entre 3.200.000 y 3.300.000 millones de pesos.



Según la marca, este dispositivo tiene 256 GB de almacenamiento, cuenta con un sistema operativo de iOS, propio de la marca, y una cámara de 12 MP.

Motorola Moto G30 128GB: 924.286

Motorola Moto G30 128GB Foto: Motorola

Según portales de compra, este dispositivo tiene un valor de 1.500.000 millones de pesos, aproximadamente.



Sin embargo, hoy por ser el día sin IVA, está costando alrededor de 900.000 y 1.000.000 de pesos, aproximadamente.



Este artículo de la marca Motorola cuenta con un sistema operativo Android, 128 GB de almacenamiento y una memoria RAM de 4 GB.

Computadores

HP Intel Core i5-1135G7

HP Intel Core i5-1135G7 Foto: HP

La reconocida marca Hewlett-Packard ha diseñado un computador práctico que tiene un disco de estado sólido, una pantalla de 13.3 pulgadas y un sistema operativo Windows 10 Home 64.



Este dispositivo, que habitualmente cuesta 3.200.000 pesos, según portales de compra tiene un valor aproximado de 2.800.000 con la aplicación del descuento.

Gaming HP Intel Core i5 10300H

Gaming HP Intel Core i5 10300H Foto: HP

Según tiendas de cadena, este computador, especializado para jugadores, tiene un valor de 3.200.000 de pesos.



Sin embargo, con la exención de este 3 de diciembre, vale alrededor de 2.700.000 de pesos.



Este artículo tiene un procesador de Core i5, un disco de estado sólido, una pantalla de 15.6 pulgadas. Además, cuenta con una tarjeta gráfica de 4GB, ideal para las personas que deben descargar programas de edición o en su defecto videojuegos.

Lenovo Ryzen 7 5700U 1.8G 8C MB

LENOVO RYZEN 7 5700U Foto: Lenovo

Lenovo ha diseñado un computador práctico que tiene un disco de estado sólido, una pantalla de 14 pulgadas, un sistema operativo Windows y cuenta con 16 GB de memoria RAM.



Este dispositivo que habitualmente cuesta un aproximado de 4.000.000 de pesos. Sin embargo, según portales de compra con el descuento queda en 2.700.000 o 2.800.000 pesos.

All in One Lenovo Ryzen 5 4500U 2.375G 6C MB

All In One LENOVO RYZEN 5 4500U Foto: LENOVO

Este all in One, o como se diría en español, todo en uno, de la marca Lenovo, según tiendas de cadena y con el 19 % de descuento, puede valer entre 2.300.000 y 2.500.000 millones de pesos.



El precio habitual es de 2.700.000 millones de pesos.



Según la marca, este dispositivo tiene 512 GB de disco duro, una velocidad de 2.0G_6C y un sistema operativo Windows 10.



Además, tiene una pantalla de 23.8 pulgadas y una memoria RAM de 8 GB.

Lenovo all in One 23.8 pulgadas Ryzen 5

Lenovo All In One 23.8 pulgadas Ryzen 5 Foto: LENOVO

Según tiendas de cadena, este computador, Lenovo all in One, tiene un valor de 2.600.000 pesos.



Sin embargo, con la exención de este 3 de diciembre, el valor está alrededor de 2.300.000 de pesos.



Este artículo tiene un procesador de AMD Ryzen 5, un disco duro mecánico de 1TB y una pantalla de 23.8 pulgadas.

Compra y pago Foto: iStock

Este artículo se hizo con aproximados entre los precios que publicaron el almacén Éxito y Alkomprar durante este 3 de diciembre.

