Dark web: en los callejones de la red

En este punto del recorrido, surge la pregunta de cómo un lugar que reúne aspectos tan macabros de la humanidad puede llegar a ser atractivo para alguien.



“Hay un principio movilizador del comportamiento humano que es la curiosidad”, respondió el profesor de la Universidad Javeriana Hernando Santamaría García, médico psiquiatra y experto en neurociencia.



“Siempre intentamos ir en búsqueda de complementar toda la información que tenemos en un escenario. Imaginemos por ejemplo que llegamos a la casa de alguien que no vemos hace tiempo. La persona nos dice hay una habitación en el último piso que siempre está cerrada, posiblemente tengamos la curiosidad de saber por qué está cerrada y por qué no podemos entrar. Eso hace parte de la forma como tenemos los humanos de conocer el mundo, siempre generamos predicciones de lo que ocurre y podría no ocurrir, es una forma de supervivencia, de controlar el espacio y por eso podemos tener curiosidad de los espacios ocultos o que pueden ser sombríos”, comentó.



En su opinión, la búsqueda inicial de algo en estos sitios no debería tener un juicio moral per se porque haría parte de ese componente de la curiosidad, la pregunta es ¿por qué hay gente que se queda ahí y decide continuar consumiendo contenidos ‘oscuros’?



En primer lugar, explica el experto, aunque la gran mayoría de los seres humanos no toleran que a otro se le haga daño, hay miembros del grupo social que no presentan esa sensibilidad y que son más permisivos. “En ciertos contextos hay personas que experimentan placer porque alguien sufre un daño porque sienten que se lo merecen, porque piensan que es correcto, porque es justo, o porque es mejor tener las cosas buenas para ellos y que las cosas malas vayan a otros”, explica.



El segundo aspecto se relaciona con la sensación de aceptación que puede sentir un usuario al ingresar a la dark web. “En el escenario de la red oculta, las personas podrían quedarse ahí si sienten o experimentan que son parte de algo o están vinculados con alguien o algo”, afirma.



Y agrega: “Eso se llama proceso de pertenencia social y no importa si esa pertenencia es para actos malos o en grupos malos”.



El último punto que resalta el experto es la posibilidad de normalizar lo que ocurre ahí, que lleva a que las personas entren y consuman sin sentirse juzgados. “En la medida en que alguien vea contenido, por ejemplo de maltrato, de manera constante y progresiva lo podrían ver como algo normal, o por lo menos algo sobre lo que no hay que realizar una respuesta muy activa de rechazo”, asevera. Básicamente, el especialista destaca que si todos los que hacen parte de ese escenario aceptan ese comportamiento, quiere que decir que está bien.



Por otro lado, añade Santamaría, el hecho de saber que estas redes ocultas guarden un anonimato aumenta la posibilidad de que la gente ingrese. “Uno de los reguladores del comportamiento social es ser evaluados y tener una audiencia. En general, cuando estamos en presencia de otros, tratamos de ajustar nuestro comportamiento en consecuencia y tratamos de evitar desentonar con las prácticas sociales del grupo”, señala.



El experto, por eso, hace un llamado “a que las personas fortalezcan sus vínculos cotidianos y la posibilidad de las interacciones fuera de estos recursos”.



La Dark Web es un escenario que no se puede negar. Santamaría recalca que es cierto que se genera una nueva sociabilidad virtual, que puede ser buena o no pero que debe ser aceptada como ocurre en las interacciones del día a día. Su control enfrenta paradigmas sociales, tecnológicos y culturales, aún difíciles de diluir pues se trataría de intervenir un espacio que sirve para divulgación y libertad de expresión pero que también es el centro del delito. La Dark Web seguirá siendo un puente de auxilio, una salida a la supresión y al mismo tiempo un lugar que encierra el lado más oscuro de la humanidad.