Estos son los modelos de iPhone que no podrán actualizarse en 2024: ¿tiene alguno?

Los avances tecnológicos no paran y una muestra de ello es que cada año las empresas de tecnología lanzan y anuncian nuevos dispositivos que muestran las mejoras desarrolladas, junto a nueva tecnología de punta que se está manejando en la industria.

Sin embargo, esto deja en el olvido a varios celulares que ya se han vendido o utilizado durante varios años. Esto es precisamente lo que pasa con varios celulares iPhone, que año tras año pierden valor en el mercado y quedan rezagados de las actualizaciones.



Por ejemplo, en este 2024 se espera que Apple anuncie su actualización de sistema operativo iOS 18, pero con esta llegada muchos dispositivos se deben quedar con una versión antigua debido a su antigüedad.



Estos son los iPhone que no podrán actualizarse en 2024

- iPhone XR

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone X

- iPhone SE (1ª generación)

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- Todos los modelos y generaciones anteriores

Tenga en cuenta que las actualizaciones no solo incluyen un varias modificaciones a nivel visual, sino que también presentan novedades con respecto a rendimiento, optimización y eficiencia.



Sin embargo, el que su dispositivo no se actualice no es el fin de su vida últil y es que se pueden presentar varias cosas; inicialmente que no reciba versiones de seguridad o refuerzos en este punto. También que el rendimiento baje o que perciba que no tendrá la misma velocidad de modelos actualizados.

No obstante, podrá usarlo sin mayor problema y el teléfono seguirá funcionando normalmente.

