¿Cuáles son las otras gafas de realidad mixta alternativas a las Apple Vision Pro?

El lanzamiento de las Apple Vision Pro ha causado gran sensación en las redes sociales, el producto de realidad mixta permite a las personas interactuar con las aplicaciones y el entorno real.



Sin embargo, estas no son las únicas del mercado, ya que algunas otras compañías tecnológicas han lanzado gafas de realidad aumentada y mixta con precios más accesibles, a continuación le mostramos algunas de ellas y sus características.



Meta Quest 2

Las Meta Quest 2, son unas gafas de realidad virtual que permiten interactuar en un espacio digital, estas están pensadas para los videojuegos y cuenta con dos cámaras de baja resolución en blanco y negro para el espacio exterior.



Tiene dos controles para realizar acciones en la pantalla y cuenta con reconocimiento de manos, se venden por un precio entre $1.599.900 y $1.790.000.



Meta Quest 3

Este modelo también pertenece a Meta, es más avanzado gracias a sus tres cámaras que permiten interactuar en una realidad mixta, el modelo también trae dos controles, pero puede reconocer manos, el precio para Colombia está entre $2.043.609 y 3,329,100.





Pico 4

Bytedance, la empresa creadora de TikTok, también tiene sus gafas de realidad virtual, al igual que las anteriores, cuenta con controles y también con reconocimiento de manos. su precio en el mercado está en un rango de $1.817.015 y $ 2.077.936.



PlayStation VR 2

Estas gafas de realidad virtual, fue desarrollada por Sony y permite a los jugadores interactuar con sus videojuegos con controles, para interactuar con estas gafas necesitará el PlayStation 5 y cabe destacar que estas no son inalámbricas.



Estas están diseñada principalmente pare videojuegos como : Horizon Call of the Mountain, The Dark Pictures y Resident Evil. Tienen un precio entre $3,529,000 y $ 3.799.900.



HTC Vive XR Elite



Este dispositivo de realidad virtual y mixta cuenta con dos controles y permite interactuar con varias aplicaciones y videojuegos. Se venden por un precio entre $6.728.357 y $4.787.580

