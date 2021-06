MicroLED: siguiente nivel en la calidad de imagen de los televisores

Los televisores sin duda son uno de los elementos más importantes si de entretenimiento en el hogar hablamos. Esto ha hecho que actualmente en el mercado se puedan encontrar equipos enfocados para todo tipo de necesidades y estilos de vida.



Los desarrollos en este campo han priorizado brindar una mejor experiencia en términos de calidad, con diseños más ligeros y versátiles. Ahora mismo se pueden encontrar opciones muy diversas, como equipos que lucen como un cuadro y que se transforman en una pintura mientras no están siendo usados o televisores verticales que responden a los formatos de contenido de las redes sociales.



Pero en materia de novedades, las mejoras en la pantalla, enfocadas en la nitidez y el color, son una de las principales prioridades en el desarrollo de estos dispositivos. Los fabricantes han explorado diferentes tecnologías que prometen rendimientos mucho más altos en materia de video.



Una de las últimas tendencias e innovaciones en este campo son los MicroLED o Crystal LED, que se perfilan como una de las opciones de mayor nivel en cuanto a la optimización de la imagen y que puede ser una buena alternativa si está pensando en cambiar su dispositivo por uno que tenga mayores píxeles y una gran resolución. Aunque debe contar con un presupuesto amplio, porque estos aparatos no son precisamente baratos.



“Los MicroLED van a redefinir lo que las experiencias prémium en el hogar significan para los consumidores de todo el mundo”, indicó Jonghee Han, presidente de Visual Display de Samsung.



Desde finales del año pasado, esta tecnología ya se puede encontrar en televisores de marcas como Samsung, LG y Sony, aunque aún no hay fecha clara de cuándo llegarán al mercado colombiano.

El siguiente nivel

El concepto LED no es nuevo y se viene implementando en los televisores desde hace varios años como el mecanismo que se encarga de emitir la luz, es ahí cuando se vuelve tan importante para la calidad de la imagen, ya que la iluminación afecta directamente el brillo, el contraste y la profundidad que tengan los colores.



En el caso de la tecnología MicroLED, la diferencia es que los diodos que la componen tienen un tamaño de un micrómetro, que es mucho más reducido del que tiene un LED normal, y que hace que se puedan tener muchos más dentro del equipo, es por esto que una pantalla con este sistema puede llegar a tener hasta 8 millones de píxeles.



Además, en esta innovación cada uno de los píxeles con los que cuenta la pantalla, que son verdes, rojos y azules, se iluminan de manera individual, a diferencia del formato QLED, que cuenta con una fuente principal de brillo atrás que impacta a todos los píxeles del televisor.



“La hoja de color (píxeles) emite su propia luz y la controla píxel por píxel y es justamente en este máximo control donde está el secreto para calidad de imagen y lo que hace que esta tecnología esté en un nivel superior”, afirmó Catherin Ospina, gerente de Mercadeo de LG Electronics Colombia.



Esta característica permite que se tenga un brillo mucho mejor y que a su vez los tonos negros sean más profundos, ya que la tecnología hace que en el caso de que un pixel que no se necesite en ese momento en la imagen no se encienda, y los oscuros tengan una mayor profundidad. Este elemento es precisamente lo que garantiza que los colores en la pantalla sean muy vibrantes, pero que al mismo tiempo se cuente con una mayor eficiencia energética.



Básicamente, con esta tecnología se eliminan la luz de fondo y los filtros de color que son usados actualmente en las pantallas convencionales.



Este sistema permite que el 100 por ciento de la gama de colores DCI y RGB sean utilizados en la imagen que se proyecta, lo que hace que videos que sean tomados con cámaras DSRL de gama alta se puedan ver con una mayor precisión.



Cuenta normalmente con resoluciones 4K, que permiten obtener imágenes con un aspecto más realista y vívido, con mejores ángulos visuales y que a su vez tengan mejores tiempos de respuesta.



A su vez, por el tamaño microscópico que tienen los diodos y el hecho de que no se necesite una luz de fondo hace que se puedan crear pantallas increíblemente delgadas.



Hasta el momento, los televisores que han sido desarrollados con esta tecnología son de gran tamaño, y superan las 100 pulgadas. Incluso, la primera pantalla en tener 20 metros de longitud en el mundo fue desarrollada por Sony con base en esta tecnología y logró una resolución de 16K.



“Hasta ahora, se esperaba que las pantallas LED fueran simplemente más brillantes y más grandes, pero MicroLED ofrece imágenes realistas y de alta calidad incluso cuando el contenido se ve de cerca. La experiencia de visualización difiere totalmente de las pantallas LED convencionales”, señaló Hitoshi Teshirogi, director de diseño de producto de visualización de Sony, durante la presentación de esta tecnología en sus dispositivos.



Una de las dificultades de este modelo es la de su producción a escala, lo que hace que los precios de estos dispositivos no sean bajos. Por ejemplo, Samsung presentó a finales del año pasado su MicroLED de 110 pulgadas, que está disponible en el mercado por la módica suma de 150.000 dólares (unos 540 millones de pesos).

Aunque, en este momento las compañías están trabajando en que estas pantallas puedan ser de menor tamaño y con un precio más proporcionado.

OLED vs. MicroLED

Las pantallas OLED se han convertido en una de las tecnologías más usadas en televisores de alta gama en los últimos años, aunque también ha sido incorporada en dispositivos móviles, y al igual que el sistema MicroLED funciona a través de píxeles autoemisivos, que se diferencian de los LED normal por contar con una iluminación en cada uno de sus diodos. Lo que hace que las dos tecnologías ofrezcan una mayor profundidad en los negros. Entre sus ventajas también está la flexibilidad, por lo que se ha convertido en una alternativa para la creación de dispositivos plegables.



“MicroLED viene por paneles acumulados de píxeles que se pueden unir para configurar pantallas superiores a 100. En OLED es un panel completo de píxeles con autoiluminación independiente”, explicó Ospina.



Los dos sistemas también se diferencian en que OLED cuenta con diodos orgánicos, que utilizan materiales formados por átomos de carbono, y el MicroLED cuenta con inorgánicos, los cuales entregan un nivel de brillo más alto, pero sobre todo tendrían una vida útil más prolongada del primero, por lo que con el tiempo no va a haber una degradación en el color. Esta innovación tiene una proyección de rendimiento de hasta 100.000 horas, que es casi una década de uso sin problemas.



Y si bien las dos innovaciones cuentan con niveles de brillo más altos que las otras tecnologías actuales, el brillo en MicroLED es casi cinco veces más que el que tiene una OLED, que esta última puede lograr 1.000 nits, en la otra se alcanzaría hasta los 5.000 nits.



Aún así, la tecnología OLED es más versátil actualmente en el mercado, ya que ha sido implementada en diferentes gamas de dispositivos, y maneja precios mucho más bajos que los que ofrece esta última innovación.

