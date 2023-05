La dirección 'IP' corresponde a las siglas ‘Internet Protocol’, que significa la identificación que posee cualquier dispositivo -celular, computador, tablet, entre otros- que se conecta a una red internet. No obstante, sí existe diferencia en cuanto al número MAC que tiene cada dispositivo, como identificación así no esté conectado a internet.



El identificador ‘IP’ es el que permite que los dispositivos envíen información entre ellos en una red, poseen información de la ubicación para que desde internet, una vez se conecten, se tenga una diferenciación entre computadores, sitios web y enrutadores.

Según el portal especializado ‘Xataka’, el identificador puede variar si la ‘IP’ es variable o fija, no obstante el dispositivo siempre va a ser detectado durante cualquier conexión a internet y es obligatorio, ya que de no tenerlo no sería posible navegar porque todas las páginas web, programas y aplicaciones que operan en la red envían datos de una ‘IP’-la suya- a otra ‘IP’.



Por ejemplo, un servidor de páginas web conoce a qué dispositivo enviar las páginas que un usuario quiere visitar. Esta es una de las principales razones por las cuales no hay ‘IP’ igual en el mundo.

Facebook Twitter Linkedin

Cads dispositivo tiene un identificador que lo diferencia del resto de aparatos que se pueden conectar a internet. Foto: iStock

El portal también registra que existen ‘IPs’ públicas y privadas. Las públicas son direcciones que asigna el proveedor de internet, las cuales se conocen como 'ISP' y que le sirven a los usuarios para poderse conectar a la red. Las ‘IPs’ privadas son las que cumplen una función similar a las públicas, pero difieren de estas en el hecho de que permiten la identificación de cada dispositivo que está conectado a una red, no para navegar por internet.



Respecto al número ‘IP’, el portal ‘Latam Kaspersky’ reseña que se trata de un número aleatorio que lo establece la ‘Autoridad de números asignados de Internet’ (Internet Assigned Numbers Authority, IANA), una división de ‘Internet Corporation’ para números y nombres asignados (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN).

Este es una cadena de números separados por puntos por ejemplo: 192.132.1.70. Cada número puede variar de 0 a 255, “por lo lo tanto, el rango completo de direcciones IP va desde 0.0.0.0 hasta 255.255.255.255”.



Tomando el ejemplo anterior, -192.132.1.70- ese número corresponde a:



-192: identificador de la red principal.

-132: Identificador de la sub-red.

-1: identificador de la segunda sub-red.

-70: identificador del dispositivo de usuario en la red general.



Si usted desea saber cuál es el número de su ‘IP’ existen páginas que le proporcionan esta facilidad, como por ejemplo: www.cualesmIP.com

Sepa cómo evitar que Google guarde su información personal

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Solo el 10% de las empresas locales usa el dominio .CO

Las primeras declaraciones de Linda Yaccarino, nueva directora de Twitter

Así funcionan las alertas de sismos en su celular