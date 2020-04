¿Cómo funcionará el descuento del IVA para planes de celular?

A raíz del decreto que emitió el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) este lunes, en el que, entre otras medidas, se exime del IVA a algunos planes de celular, los usuarios colombianos de servicios de telefonía percibirán un alivio económico en sus facturas.



Según reza el decreto este beneficio está contemplado para los servicios de telecomunicaciones que tengan un valor de hasta 2 UVT (unidad de valor tributario) - equivalente a $ 71.214 pesos.

La medida prevé el no cobro de ese 19%, de los planes a los que aplica, por los próximos cuatro meses.



El Decreto 540 de 2020 establece que la exención de "debe reflejarse en la facturación al usuario que se expida a partir de la vigencia del presente Decreto", que empezó a regir este mismo lunes.



Ello significa que los operadores están encargados de realizar la separación de los valores de las facturas de los usuarios a partir de hoy. Los usuarios no tendrán que inscribirse o realizar algún trámite adicional.



Así mismo si desea conocer el valor del ahorro que esta medida representa deberá realizar el cálculo de cuánto está pagando por su plan y restarle lo equivalente al 19%, que sería el IVA. Dicho valor deberá ser el que se genere en su próxima factura.



De cualquier manera, los planes superiores a dicho valor, incluyendo aquellos que sean de $ 72.000 pesos en adelante, no verán ningún cambio, ya que la medida busca beneficiar en especial a los usuarios con menor disponibilidad de recursos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA.

@TecnosferaET