Aprenda a elegir el mejor televisor para ver la Copa América 2019

Este viernes comienza la esperada Copa América 2019. Si usted no viaja a Brasil, pero quiere ver en vivo -y en la mejor definición- cada partido, lo mejor que puede hacer para no perderse la principal competencia futbolística de América del Sur, que se celebra entre el 14 de junio y el 7 julio, es conseguir un buen televisor.



Todos los años las grandes fabricantes agregan nuevas características y tecnologías a los televisores, lo que permite que la oferta sea cada ves más amplia. Para no caer en tecnología obsoleta, la compra debe ser pensada como una inversión a futuro. La calidad de imagen y sonido son claves, pero ¿cómo saber qué elegir?

¿LED, OLED, QLED, AMOLED...?

Elegir la tecnología del panel es lo primero a tener en cuenta si lo que se busca es tener una buena calidad de imagen. En este punto todo tiene que ver con la luz de fondo.



Si su afán no es estar en lo más reciente, o si el presupuesto aprieta, siempre está la opción de adquirir una pantalla LED, la luz se proyecta a través de paneles de LEDs (diodos emisores de luz) y su formación de píxeles da excelente resolución y brillo



Pero como la industria está constantemente mejorándose, actualmente existen dos tipos que se están imponiendo: OLED y QLED.

La primera usa diodos LED orgánicos que emiten luz al recibir estímulo eléctrico, sin hacer uso de sistemas de retroiluminación. Esto quiere decir que se consiguen píxeles totalmente negros, lo que permite obtener imágenes más contrastadas y con mayor profundidad de color. Las pantallas con esta tecnología permiten tener un mejor ángulo de visión sin comprometer la calidad.



Por su parte, las pantallas QLED usan puntos cuánticos (Quantum Dot), capaces de representar colores teniendo en cuenta la incidencia de la luz. Se consigue así mayor brillo y fidelidad de color.



Finalmente, están las pantallas AMOLED, que cuentan con un menor grosor, lo que se traduce en un brillo más potente.

¿4K o UHD?

Durante el proceso de elección, probablemente se encontrará con que debe elegir entre resolución Ultra HD (1920 por 1080) o 4K (4.096 por 2.160 píxeles).



La primera es entre ocho y 16 veces superior a la alta definición y por ende su precio es mucho más alto. Ofrece imágenes mucho más detalladas, pero todavía no abunda el contenido con esta resolución.



La segunda, más económica, y es cuatro veces superior a la alta definición. En esta tecnología el HDR o Alto Rango Dinámico es un complemento que logra reproducir una gama de luminosidad más amplia, lo que permite que se generen más niveles de intensidad entre las zonas oscuras y claras.

Nunca sobra...

El diseño y la conectividad son aspectos que no son tan relevantes a la hora de ver la Copa América, pero sí son factores diferenciales en su inversión a futuro.



Por un lado, son más cómodas para la vista las pantallas planas, que cada vez son más delgadas, y las que tienen curvas. Además, si lo que usted desea es disfrutar al máximo de todos los partidos, una pantalla grande, por ejemplo las que rondan las 43 a 55 pulgadas, le permitirán hacerlo.



Por el otro, es recomendable pensar en un televisor que le permita conectarse a internet y acceder a aplicaciones como Netflix, YouTube y Facebook. En el mercado, los fabricantes ofrecen servicios adicionales como control por voz, juegos y más. Sin embargo, es importante buscar plataformas que ofrezcan una configuración sencilla y rápida.



REDACCIÓN TECNÓSFERA