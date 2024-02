Consejos para prolongar la vida de neveras, lavadoras y demás electrodomésticos en casa

Para evitar que los electrodomésticos, aliados del hogar, presenten fallas inesperadas, debido al mal uso y la falta de mantenimiento, es importante hacer cambios para prolongar su vida útil: mantenerlos en óptimas condiciones y, así, evitar reparaciones o reemplazos que puedan afectar el bolsillo de los dueños.

Por tanto, Electrolux, la marca sueca de electrodomésticos con presencia en el país desde hace más de 80 años, entrega una serie de recomendaciones para extender la vida de los mismos.

La primera es que se debe mantener los electrodomésticos limpios: retirar la suciedad, polvo, restos de alimentos o residuos de detergente, ya que esto no solo mejora su aspecto, sino que también previene el desgaste prematuro de las piezas y la acumulación de averías.

​Tenga en cuenta que hasta las puertas se deben limpiar, esto en electrodomésticos como lavavajillas, neveras o lavadoras, ya que el desgaste de gomas o empaques suele ser mayor en el abrir y el cerrar las puertas de manera repetitiva.



El desgaste de las puertas puede aumentar la proliferación de bacterias externas. Así que es recomendable realizar una limpieza profunda cada 15 días con un paño de microfibra humedecido en agua tibia y con un poco de vinagre blanco o lejía.



Además, recuerde realizar inspecciones periódicas para asegurar su correcto uso.

Antes de usar y adquirir un producto de tecnología para el hogar, siempre es recomendable leer las instrucciones. Allí se encuentran las especificaciones de los dispositivos, la potencia, carga máxima y tiempo de uso. Así mismo están las pautas para un funcionamiento óptimo.

Además, las marcas incluyen la calificación que tiene el producto en consumo energético.



Debe mantener distancia en el caso de las neveras, de la luz solar o de fuentes de calor muy cercanas, pues esto puede alterar su temperatura interna y deformar sus paredes. Lo ideal es ubicarla a un mínimo de 60 cm de distancia de los fogones de la cocina y los ventanales directos.



Si por temas de diseño de la cocina debe ubicarla cerca de hornos o estufas, asegúrese de que en su instalación tenga buen aislamiento.



No es recomendable que use sustancias corrosivas para la limpieza de los equipos, para hornos empotrables, es recomendable utilizar únicamente un rociador con agua y encenderlo 200° C por 15 minutos para limpiar sus paredes o bases. De esta manera, se evita el uso de sustancias que puedan dañar su material.



En cuanto al uso de la secadora o lavadora, es importante no cubrir la totalidad de su capacidad, ya que esto garantiza que la ropa tenga libertad de movimiento y el aire caliente (en caso de las secadoras), recircule fácilmente entre las prendas. Se recomienda utilizar aproximadamente un 20 por ciento menos de su capacidad promedio.



En ese mismo sentido, una buena ventilación hace la diferencia, cuando la lavadora termine el proceso completo de lavado o secado, deje la máquina abierta entre 10 y 15 cm para prevenir los malos olores y moho.

