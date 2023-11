Computadores portátiles: ¿es contraproducente tenerlos siempre conectados? Le contamos

Los computadores portátiles, más que un electrodoméstico más, son la herramienta principal de trabajo y de estudio de muchas personas. Especialmente en los tiempos post pandémicos, en los que el trabajo remoto se volvió tan común.



Es por eso, por el uso tan frecuente y tan constante que le dan muchos dueños a sus dispositivos, que muchos usuarios dejan su portátil conectado a la corriente durante todo el día. Esto para evitar una potencial descarga en medio de una tarea laboral, estudiantil o personal importante.



Sin embargo, los expertos en tecnología están de acuerdo en que la práctica de dejar el computador conectado todo el día, aún cuando ya ha llegado al 100 por ciento de batería, puede ser contraproducente. Le contamos por qué.

Mitos falsos



En primer lugar, y para descartar los mitos, el portal tecnológico ’Hard Zone’ deja claro que el problema no es una potencial sobrecarga de la batería. De hecho, los mecanismos de protección de los portátiles modernos están diseñados específicamente para detener el flujo de energía de la corriente a la batería una vez llega al 100 por ciento, por lo que, mientras el sistema esté funcionando, una sobrecarga no es una posibilidad.



El portal agrega que la batería de un portátil se degradará siempre con el tiempo, se deje conectado o no, e incluso cuando no se utiliza. Esto viene desde el diseño, desde la programación, y su propio tiempo de vida útil.

Entonces, ¿cuál es el problema?

Como se dijo anteriormente, la batería siempre se va a degradar. Sin embargo, es importante buscar formas de que este proceso sea más lento, y evitar las prácticas que causan fallas.



Cabe recordar que los fabricantes están implementando mejoras constantes en sus nuevos lanzamientos para reducir el número de problemas, y que, como indica la revista especializada ‘PC World’, los computadores más modernos detectan cuando la batería no necesita más energía y tienen la capacidad de tomar la toma como fuente de poder y no su batería interna.



Sin embargo, aún en estos modelos, dejar los dispositivos conectados causa el envejecimiento prematuro de las baterías de litio. De hecho, algunos de los fabricantes más importantes del mercado, como Acer o Apple, recomiendan en sus manuales de usuario evitar esta práctica.

#pcgamer #tecnologia #TechTok #trucos #Setup #heytechoficial #tiktoktech ♬ El Mambo - Kiko Rivera @heytechoficial ESTO DEBES DE HACER PARA QUE DURE LA BATERIA DE TU PORTATIL Te resumo los 3 consejos que necesitas para la bateria de tu portatil: 1. No cargues mas del 80% ya que es cuando mas esfuerzo hace la bateria para cargar, y tampoco baje del 20% 2. Quita la bateria de tu portátil o si no usa el undervolt (tienes en mi perfil un video donde lo explico) 3. No uses las bases de ventilacion (caras y sin ninguna funcion❌) y usa unos tacos de madera o una base estrecha. ¿Conocias estos tres consejos? #pc

La exposición constante a un alto voltaje genera en las baterías de litio un envejecimiento muy prematuro. ‘PC World’ explica que por cada porcentaje de batería en el computador, el voltaje en el almacenamiento de energía también incrementa, lo que afecta los componentes químicos del hardware.



Este envejecimiento ocurre en cualquier momento de uso de la batería, pero es particularmente alto en voltajes altos y bajos, es decir, por debajo de 30 por ciento y por encima de 70 por ciento. Esto significa que el problema no es el flujo regular de energía, sino el alto estado de carga. Lo mismo aplica, por ejemplo, para los celulares.

¿Es entonces recomendable conectarlo y desconectarlo constantemente?



No. Se suele sugerir un ciclo de conectado y desconectado para mantener la carga de la batería entre 30 y 70, pero esto, además de resultar bastante tedioso, resulta en la generación constante de calor por el inicio del proceso de carga, y esto también afecta gravemente a la vida útil del dispositivo.



Lo más recomendable es utilizar servicios de ‘Smart Charging’, o cargado inteligente, disponibles, por ejemplo, en Windows 10 y 11, que evitan que el estado de carga de la batería supere el 80 por ciento de su capacidad total, aún cuando se mantiene conectado a una toma.



Esto elimina, en los computadores modernos, el problema de dejarlos conectados todo el día, y permite prolongar la batería del computador sin tener que usar métodos tediosos y contraproducentes como conectar y desconectar durante todo el día.

Además, ‘PC Welt’ recomienda evitar mantener sus dispositivos en temperaturas muy altas o muy bajas, como bajo la luz directa del sol, y reducir al máximo la compra de cargadores o componentes internos baratos. Recuerde que lo barato, a largo plazo, sale caro.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

