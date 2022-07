Con la llegada de la pandemia, hace más de dos años, se generalizó el trabajo en casa y, no obstante el retorno gradual a la presencialidad, no se ha retomado del todo la situación anterior, lo que hace indispensable contar con computadores óptimos en la vivienda.

Durante el 2020, las ventas de computadores a nivel mundial se incrementaron en un 15 por ciento, aumento que estuvo anclado a la demanda de computadores portátiles en el marco de los confinamientos.



El comportamiento del mercado en el 2021 no fue menor, y se enviaron 341 millones de unidades de computadores en todo el mundo, de los cuales 91,7 millones de equipos se comercializaron solamente en el cuarto trimestre, según informó la firma de análisis Canalys en un estudio.



Teniendo en cuenta la importancia de estos dispositivos en el trabajo, los asuntos domésticos o en el estudio, no está de más tener en cuenta unas pautas básicas cuando se va a comprar un computador.

Disco Duro



Antes, la clave en esta materia era poder guardar gran cantidad de información, pero hoy, con el almacenamiento en la nube y los discos duros externos, lo que cuenta es la velocidad con la que cargan y corren nuestros programas.



Por esto, lo mínimo que debe tener hoy un PC es un SSD (disco duro de estado sólido) clásico, que es mucho más rápido que el disco duro mecánico de antaño. De hecho, muchos computadores viejos ‘vuelven a la vida’ con solo cambiarle el disco duro a un SSD. Los SSD hoy están disponibles en el mercado desde los 110.000 pesos (120 GB). Y por un poco más de 200.000 pesos ya tendrá uno de 480 GB, capacidad más que suficiente para la media de los usuarios.



Ahora, siempre podemos ir más lejos y para eso están los SSD M.2, que son discos de estado sólido que van directo a la placa madre de su equipo y son cuando menos 6 veces más rápidos que los SSD clásicos. Ya muchos portátiles vienen con discos M.2 por el espacio que ahorran. Y, de hecho, son un requisito para cualquier ultradelgado.



Pantalla o Monitor

Puntos claves en este campo son la resolución y la tasa de refresco. En lo primero lo básico hoy es 1.080p: cuantos más píxeles muestre una pantalla mejor será la resolución y hoy se puede llegar a 4K ( 2160p) e incluso 8K (4.320p). En lo segundo, para un uso cotidiano y básico 60 Hz estará bien. Pero si es para videojuegos, puede pensar en 120 o 144Hz.



Ambas variables suben el precio y dependiendo de las necesidades, se apuesta por gastar más en una que en otra. En cuanto a su tecnología, muchos apuestan por pantallas IPS debido a su buena definición, color y mayores ángulos de visión. Pero otros prefieren las pantallas VA, porque tienen mejor contraste y suelen tener mejores tiempos de respuesta (se miden en milisegundos), dos cosas claves para los gamers.

Memoria RAM

La memoria RAM es una de las características más importantes, ya que es la memoria principal del dispositivo. Para elegir una que tenga una buena capacidad a la hora de comprar un computador, debe partir de que lo mínimo que necesita es una memoria de 8 GB y es clave que verifique que se pueda ampliar a 16 GB o más. Todo dependerá del uso que tenga el computador. En cuanto a velocidades, debería ser mínimo de 3000 MHz y máximo de 3600 MHz.



Sin embargo, es importante que consulte la generación de la RAM del equipo. La memoria RAM DDR4 fue lanzada en 2014 y actualmente hay módulos de 32 GB, pero si hablamos de última tecnología la memoria RAM DDR5 se lanzó en 2021 y le apuesta a llegar a anchos de banda de hasta 6,4 gigabits por segundo en sus modelos iniciales, además de que va a ser la primera memoria DDR de doble canal en un solo chip y se planea que tenga más presencia en este 2022.



Procesador

El procesador es el cerebro del computador y para elegir el adecuado es necesario analizar varios puntos. Lo primero es verificar que no sean de una generación muy vieja, porque la tecnología avanza a pasos agigantados año tras año.



Lo segundo es no comprarse uno top, un Intel Core i9 o un Ryzen 9, si le va a dar un uso básico al equipo. Eso es botar el dinero.

Lo otro es ver si el procesador trae el manejo gráfico integrado, porque si no lo trae, esto supondrá –en el caso de que esté armando su equipo– que tendrá que adquirir una tarjeta gráfica, o puede verse limitado si algún día necesita prestaciones más potentes en esta materia.



Si es una máquina para ofimática, la primera opción es ideal y le abaratará los costos, pero si usted trabaja con imágenes, video o es un gamer consumado, lo mejor es comprarse (o armarse) un PC con tarjeta gráfica independiente: Menkian Molina, influencer de tecnología y gamer, recomienda una Nvidia RTX 3070 para gama media, y para alta, 3080 y 3090.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

