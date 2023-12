¿Cómo hacer que la batería de los celulares dure más? Android lanza nueva herramienta

Hoy en día, un celular es una herramienta indispensable para casi todo. Los dispositivos tienen navegador, redes sociales, cámara de fotos, llamadas, mensajería, linterna, calculadora, cuaderno de notas, juegos, entre otras infinitas funciones que hacen que su uso sea constante.



Es ahí cuando a muchos les surge el afán por cuidar la batería y ralentizar al máximo su proceso de envejecimiento. Aquí le traemos un par de herramientas y consejos que los mismos fabricantes recomiendan para el cuidado de su celular.

La nueva herramienta de Android

Los últimos modelos del Google Pixel, así como algunos Samsung, vienen con una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para aprender los hábitos del usuario y optimizar el consumo de energía de acuerdo a ellos.



Esta tecnología, llamada ‘Batería adaptable’, analiza la función que el usuario le da a las aplicaciones y reduce, por decirlo de alguna forma, la capacidad del dispositivo cuando es posible. Así, las aplicaciones de menos consumo, como las de lectura, usan menos batería que lo que normalmente consumirían.



Además, la sección tecnológica ‘El androide libre’ del diario ‘El Español’ expone que la función es capaz de modificar la actividad en segundo plano, lo que hace que las aplicaciones más exigentes tengan un consumo más moderado de batería.



En los Google Pixel y en algunos Samsung se puede activar la función entrando a ‘Ajustes’, luego a ‘Batería’ y encendiendo la opción llamada ‘Usar batería adaptable’. Cabe agregar que advierten que algunas notificaciones pueden presentar retrasos debido a la función.

Los hábitos de carga

Este apartado aplica para cualquier marca de celulares, y se trata de los malos hábitos de carga. Seguramente habrá escuchado que dejar el celular conectado toda la noche es contraproducente para su vida útil, y es cierto.



No tiene que ver con un flujo constante de corriente, o con un posible sobrecalentamiento, pues las nuevas tecnologías impiden que esto pase. El problema es que mantener el dispositivo al 100 por ciento de manera constante acelera el envejecimiento de la batería.



Cabe aclarar que las baterías siempre envejecen con el tiempo, y no hay manera de conservarlas intactas, pero el envejecimiento es particularmente alto en voltajes altos y bajos, es decir, por debajo de 20 por ciento y por encima de 80 por ciento. Esto significa que el problema no es el flujo regular de energía, sino el alto estado de carga.



Por ende, le recomendamos desconectar su celular cuando llegue al 80 %, y solo llevarlo hasta el 100 % si va a estar un largo tiempo fuera de casa. Además, procure conectarlo cuando llegue a 20 %, y no dejar que se descargue por completo para cargarlo.

