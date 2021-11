Así puede saber si su iPhone es original o es una copia

Las réplicas o los celulares con piezas falsificadas (más baratas) están en el mercado desde hace varios años. Por eso es que se recomienda no comprar dispositivos en tiendas no oficiales.



Nadie está exento de acabar con un celular que tenga piezas falsificadas. Por eso, siga estos pasos recomendados por el portal 'Robotina' para identificar si su iPhone es original realmente:

El nuevo iPhone 13 trae mejoras en el rendimiento de partes concretas como la cámara y la batería. Foto: EFE

1. Fíjese en que el iPhone sí utilice el sistema operativo iOS. Compruebe también que la tienda de aplicaciones sea la App Store y no la Google Play Store.



2. Si está comprando un iPhone nuevo, fíjese en que la caja sea original y que no tenga señales de estar abierta.



3. En la caja puede encontrar un número de serie. Ingrese ese número de serie en el sitio web oficial de Apple y asegúrese de que este iPhone es original y está registrado en las bases de datos de la marca.



4. Algunos iPhone actualizados pueden identificar si tienen una pieza que no sea original o que sea de un fabricante no autorizado por Apple.



