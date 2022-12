¿Ha llevado su mano al bolsillo y experimentado un sobresalto porque no siente su celular? En el mejor de los casos, puede ser que solamente lo haya extraviado entre sus pertenencias. Sin embargo, el robo de celular también es un tema del día a día.



Independientemente de la razón, con el avance de la tecnología, existen diversas herramientas que le permiten ubicarlo.

Dar con el paradero de su celular depende del GPS en el dispositivo. Por eso, los expertos recomiendan tener siempre activa la función de la ubicación, la cual le facilitará las cosas en caso de pérdida o robo de su dispositivo.



¿Pero el presunto delincuente no puede desactivarlo fácilmente? Un avance positivo en los móviles con los sistemas operativos más actualizados tiene que ver con la configuración que impide que el celular sea apagado o que se desactive el wifi o los datos móviles y otras funciones, como la del GPS.



Aunque suele venir por defecto en la configuración, también puede activarlo de la siguiente manera: debe acceder a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’, dirigirse a ‘Pantalla de bloqueo’ y luego a ‘Ajuste de bloqueo seguro’. Luego, coloque el PIN o patrón que usa para desbloquear su equipo y active la opción ‘Bloquear con tecla lateral’ y ‘Bloquear red y seguridad’. De ahora en adelante, el dispositivo pedirá el PIN para apagar el celular y las demás funciones.



Otra recomendación relacionada es la de utilizar un sistema de bloqueo; ya sea un patrón, PIN, contraseña, reconocimiento facial o lector de huella digital. Esto dificultará la extracción de datos sensibles del dispositivo y, a su vez, desactivar la ubicación.

¿Cómo rastrear el dispositivo?

Con Google

Para los dispositivos Android, es posbile rastrear el dispositivo mediante Google. Su cuenta debe estar activa y abierta, su celular conectado a una red móvil como los datos o WiFi y tener activa la ubicación.



En caso de pérdida o robo, debe ingresar desde un computador al sitio web que Google tiene dispuesto para este proceso. Entonces, tendrá que acceder a su cuenta de Google y elegir el dispositivo que perdió.



Aparecerá la ubicación en el mapa y las opciones de ‘Reproducir un sonido’, ‘Borrar datos del dispositivo’ o ‘Proteger dispositivo’.



Para Apple

Inicie sesión en iCloud.com/find. O bien, use la app 'Encontrar' en otro dispositivo Apple que tenga.



Al seleccionar su aparato, puede ver la ubicación en el mapa. Cuando rastree su dispositivo, pulse la opción de ‘Reproducir sonido’ y así podrá identificar en dónde está su celular.

En esas mismas herramientas también aparecerán opciones para bloquear el dispositivo y proteger la información que allí tenga en caso de que ya no sea posbile recuperarlo.



Finalmente, recuerde que, al ubicar su celular robado, no debe enfrentarse a los presuntos ladrones bajo ninguna circunstancia. Por su seguridad, expertos recomiendan recurrir a las autoridades.