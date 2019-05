¿Cómo funciona el Android que podría usar Huawei?

Este domingo, según fuentes citadas por Reuters, Google suspendió sus negocios con Huawei, dejando a los teléfonos de la compañía china sin futuras actualizaciones del sistema operativo Android ni el acceso a servicios como la tienda de aplicaciones de Google Play, Google Maps, Gmail, YouTube, entre otros.



Pero, ¿qué pasará ahora con el funcionamiento y el software de los celulares Huawei? Google ha dicho que a los equipos actuales no les quitará el soporte, sin embargo, la restricción si aplicará probablemente a las futuras generaciones de teléfonos.

Así que por el momento Huawei tiene dos opciones: desarrollar su propio sistema operativo, si bien ya la compañía utiliza su sistema EMUI, (que se basa en Android) tendría que tener uno nativo desde cero con apps y tienda propias. O utilizar el sistema de código abierto de Android.



Conocido como Android Open Source Project (AOSP), este sistema se basa en la colaboración abierta. y libre acceso, por lo que 'cualquiera' puede usarlo. Cuenta con aplicaciones básicas como su navegador o alarma y ofrece los servicios básicos de llamadas y fotografía, pero no son las que conocemos de Google, pues todo lo que es Chrome, Drive, YouTube, entre otras, son apps propias que se suben a la nube con Google Play para que los usuarios las puedan descargar y usar.



Así que el AOSP no solo no posee una cantidad de servicios y aplicaciones que ya están bien posicionadas entre quienes usan Android, sino que tampoco cuenta con las actualizaciones y parches de seguridad de Google Play Protect, encargado de mantener a los equipos con sistema Android libres de ataques y vulnerabilidad.



Si bien desde el 2015, mensualmente el AOSP lanza boletines de seguridad que las compañías fabricantes pueden complementar para sus equipos, muy problamente Huawei también tendría que desarrollar su propia barrera de protección.



Finalmente, para Huawei, que ya tiene su propia tienda de aplicaciones llamada App Gallery, pero que no es común entre sus usuarios, el reto será construir todo un ecosistema para sus teléfonos, adaptar y desarrollar sus propios servicios y garantizar la seguridad para quienes tengan sus teléfonos, integrando todo desde la nube y sin la mano de Google.



