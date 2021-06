¿Cómo escoger el micrófono ideal?

La pandemia, el encierro y el teletrabajo han llevado a millones de personas a adquirir nuevos hábitos, costumbres y necesidades. En tiempos en los que la comunicación entre colegas, amigos y familiares se da, la mayor parte del tiempo, a través de dispositivos electrónicos, ya es casi una obligación contar con una tecnología básica en casa que garantice un buen intercambio en estos espacios virtuales.



Y es que al entrar a una videollamada laboral es primordial fijarse en cómo se ve su imagen, y una de las primeras preguntas que se hacen en este tipo de encuentros es la clásica ‘¿me escuchan bien?’, para evitar problemas con el audio de cara al desarrollo de la llamada.



Por eso, cámara, micrófono y audífonos se han convertido en herramientas básicas del teletrabajo, pero también de múltiples actividades que se potenciaron a raíz del confinamiento: los videojuegos, el streaming y los pódcast.



A veces se puede llegar a subestimar la importancia de tener un micrófono que capture el sonido de manera limpia. Sea cual sea la actividad que esté llevando a cabo, normalmente lo primordial será garantizar que su voz se escuche de manera clara, sin ruidos incómodos ni saturaciones.



Los micrófonos que vienen integrados en los computadores, por ejemplo, suelen capturar muchos ruidos que muy seguramente usted no quisiera que se escucharan. Por esto, la mejor opción será buscar un dispositivo externo especializado para capturar audio.



En el mundo de estos productos, y al igual que en la mayoría de mercados, no necesariamente el más costoso le asegurará mejores resultados. Lo cierto es que los micrófonos se deben buscar a partir de las necesidades que tenga cada usuario y el uso que le vaya a dar. Es decir, el micrófono ideal para hacer pódcast no siempre será la mejor opción para gaming o para el teletrabajo.



Igualmente, es vital tener en cuenta que los micrófonos no trabajan solos. Cada quien, según su presupuesto, su entorno y sus necesidades, debe preocuparse por ajustar y adecuar su espacio de trabajo o creación de contenido para optimizar el uso de estos dispositivos.



“Es ideal tener un buen micrófono que por lo menos tenga el patrón polar cardioide”, explica Guillermo Amador, quien lleva años en el mundo de la creación de pódcast y es actualmente marketing manager para Latinoamérica de HyperX.

Guillermo Amador, marketing manager para Latinoamérica de HyperX. Foto: Cortesía

Los patrones polares de los micrófonos son aquellos que determinan el espacio alrededor de los dispositivos en el que son más sensibles al sonido. Es decir, de qué lado o lados del micrófono se captura el audio.



El patrón polar cardioide “toma el sonido que está al frente del micrófono y un poco alrededor del usuario”, dice Amador, quien también aclara que esta suele ser la mejor opción porque la mayoría de personas acomoda el micrófono cerca de su boca y lo que más les interesa es capturar el sonido de su voz y no del entorno que los rodea. Estos dispositivos le dan importancia al sonido que llega desde la parte delantera del micrófono, ignoran por completo el sonido que está en la parte trasera y capturan solo un poco del sonido en los laterales.



También están los micrófonos con patrón polar omnidireccional, que se usan, por ejemplo, para ubicarlos en una sala de conferencias en la que haya muchas personas y que logra que “todos los que estén hablando se escuchen en un mismo volumen”, y aquellos con patrón polar bidireccional, que capturan el sonido del entorno trasero y delantero del dispositivo.



Es importante destacar que hay micrófonos multipatrón. Es decir, usted puede ajustarlo a sus necesidades. Si requiere capturar solo su voz, puede ponerlo en modo cardioide; y si está interesado en grabar o transmitir el sonido de su entorno o las voces de segundas y terceras personas, seleccione los modos bi- u omnidireccional.

Así luce el Quadcast S. de HyperX. Foto: EL TIEMPO

La mayoría de micrófonos que lideran el mercado hoy en día tienen en común la facilidad de conexión USB a su computador. Así no debe preocuparse por adaptadores extras para poder utilizarlos. Además, son condensadores. Esto los hace ideales para capturar el sonido de manera precisa.



Shure, Rode, Blue, HyperX, Logitech y Sennheiser son algunas de las marcas que lideran el mercado de los micrófonos. Cada una ofrece productos especializados para diferentes necesidades, y sus precios pueden variar desde los 180.000 hasta los 900.000 pesos. Hay, por supuesto, micrófonos de altísimo nivel más costosos. ¿Cómo escoger el indicado? Consulte las especificaciones de cada dispositivo y tenga en cuenta detalles como la capacidad y calidad de captura de audio, el patrón polar y, por supuesto, el uso que le vaya a dar.



Ahora bien, para lograr que el micrófono capture el audio de una manera más limpia y clara, hay ciertas recomendaciones que puede tener en cuenta. Debe adecuar su espacio de trabajo o creación de contenido.



Diego León, country manager de Logitech para Colombia, explica que no todos los micrófonos pueden desempeñarse al 100 por ciento en espacios demasiado abiertos. Si ese es el caso, recomienda León, lo mejor es conseguir un micrófono de un perfil más profesional que “mejore las posibilidades de captura de audio”.

Las espumas de insonorización pueden encontrarse por 10 mil pesos. Foto: Mercado Libre

Por otra parte, sobre los componentes que debe tener en el lugar de grabación, Amador sugiere contar con pisos de alfombra (que ayudan a que el sonido no rebote en el suelo), evitar las paredes vacías (colgar cuadros que ayuden a absorber el sonido), tener las ventanas cerradas y, en la medida de lo posible, contar con cortinas y espumas acústicas o de insonorización. Estas espumas se pueden encontrar por solo 10.000 pesos o, en su defecto, reemplazarse por cartones de huevos que pueden ayudar a insonorizar un cuarto.



Todas estas sugerencias son para evitar que haya mucha acústica en su espacio de trabajo o creación de contenido. El marketing manager de HyperX explica que la acústica permite que el sonido rebote mucho, algo que no se busca en este tipo de espacios, pues genera ecos y ruidos que pueden llegar a ser incómodos.



De igual manera, los headsets o diademas son un complemento básico de los micrófonos. Estos auriculares le garantizarán que el retorno del audio o el ruido de los demás no se cuelen en su micrófono. “Los audífonos pequeños tienden a dejar que se metan otros sonidos”, lo cual es “desagradable cuando uno hace pódcast o streaming”.

​

Además, hay otros consejos para los creadores de contenido, sean podcasters, youtubers o streamers.



Lo primero es asegurarse de que el entorno va a estar lo más silencioso posible para evitar ruidos terceros que interfieran en su contenido. Esto puede hacerse utilizando un cuarto aislado o incluso ajustando horarios de producción. “Los primeros pódcast que hice los grababa en la madrugada porque era el único momento en el que podía tener silencio”, recuerda Amador.



Para la creación de contenido audiovisual, como el streaming o la grabación de videos, el experto explica que ya hay varios micrófonos que están pensados para complementar visualmente las transmisiones en vivo o los videos. Estos tienen un aspecto físico bastante llamativo (con luces RGB) que puede añadirle un toque colorido a su imagen. Además, suelen contar con un brazo que le dará al usuario la facilidad de moverlo permanentemente y acomodarlo a su conveniencia. Diego León explica que este componente les ayudará a aquellos y aquellas que no tengan mucho espacio en su escritorio o mesa de trabajo.

¿Qué tan buenos son los micrófonos de los celulares?

Félix Riaño, locutor, podcaster y autor del libro Todo sobre pódcast, le dijo a EL TIEMPO que un teléfono celular con micrófono integrado es suficientemente efectivo para grabar un pódcast. Recomienda, además, que si no se cuenta con un estudio de grabación o un espacio adecuado para capturar audio, se puede recurrir a “grabar dentro de un carro estacionado y apagado”.

ANDRÉS GALINDO FERNÁNDEZ

En Twitter: @MrTegias

Periodista de Tecnósfera EL TIEMPO

